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01:08 (мск), источник: РИА Новости

Компания Google убрала телеканал RT из пакета премиальных видео на YouTube

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Корпорация Google убрала телеканал RT из подборки премиальных видео на YouTube, который компания продает рекламодателям — Google Preferred, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя компании.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что сенатский комитет США по разведке пригласил для выступления на открытых слушаниях представителей Facebook, Twitter и Google. Предполагалось, что на запланированных на октябрь слушаниях речь пойдет о «попытках России использовать социальные СМИ» для влияния на выборы.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

Как передает агентство, центром расследования в отношении Google стал YouTube, а «следователи из конгресса рассмотрели роль телеканала Russia Today (в настоящее время RT — ред.) и других сетей, которые спецслужбы США определили, как близкие российскому правительству».

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту.

Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые «незаконным путем» пытаются повлиять на политические процессы в США.

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США в отношении телеканала. Впоследствии главный редактор RT заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США.

Ранее первый зампред комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что если в США будут приняты дополнительные меры, затрудняющие или делающие невозможной работу RT и других российских СМИ, комиссия Совета Федерации по противодействию вмешательству извне во внутренние дела России может предложить ответные меры в отношении работающих в РФ американских СМИ, в частности, «Голоса Америки».

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