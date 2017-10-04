Крупным гостиничным комплексом в Приморье занялась прокуратура
Гостиничный комплекс «Юан Дунь» в Находке попал в поле зрения правоохранительных органов, об этом «Deita. ru» сообщили в прокуратуре.
Гостиничный комплекс «Юан Дунь» в Находке попал в поле зрения правоохранительных органов, об этом «Deita. ru» сообщили в прокуратуре.
В ходе проведенной проверки установлено, что руководство гостиницы нарушило Трудовой кодекс РФ. Речь идет о том, что в день увольнения некоторым сотрудникам не выплачен зарплата. Более того, компенсация за нарушение работодателем срока произведения окончательного расчета также не начислена и не выплачена.
В связи с этим против генерального директора и юрлица возбуждено административное дело. Отмечается, что все нарушения требований ТК устранены, уволенные работники получили компенсацию в полном объеме.
Таисия Масина.