Крупным гостиничным комплексом в Приморье занялась прокуратура

В ходе проведенной проверки установлено, что руководство гостиницы нарушило Трудовой кодекс РФ. Речь идет о том, что в день увольнения некоторым сотрудникам не выплачен зарплата. Более того, компенсация за нарушение работодателем срока произведения окончательного расчета также не начислена и не выплачена.