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03:34 (мск), источник: ДЕЙТА

Крупным гостиничным комплексом в Приморье занялась прокуратура

Гостиничный комплекс «Юан Дунь» в Находке попал в поле зрения правоохранительных органов, об этом «Deita. ru» сообщили в прокуратуре.

Источник: ДЕЙТА

В ходе проведенной проверки установлено, что руководство гостиницы нарушило Трудовой кодекс РФ. Речь идет о том, что в день увольнения некоторым сотрудникам не выплачен зарплата. Более того, компенсация за нарушение работодателем срока произведения окончательного расчета также не начислена и не выплачена.

В связи с этим против генерального директора и юрлица возбуждено административное дело. Отмечается, что все нарушения требований ТК устранены, уволенные работники получили компенсацию в полном объеме.

Таисия Масина.

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