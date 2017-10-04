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03:38 (мск), источник: Восток Медиа

На здоровье школьников в Хабаровском крае выделили 20 миллионов рублей

Деньги из федерального бюджета направят на мониторинг состояния учеников.

Правительство России распределило субсидии на софинансирование расходов по внедрению системы мониторинга здоровья обучающихся. Деньги распределили между бюджетами 19 регионов. Хабаровский край получил больше 20 миллионов рублей.

Деньги направят на оснащение общеобразовательных организаций отечественным оборудованием и программными комплексами, которые помогут обследовать учеников с ограниченными возможностями. Также выделенные суммы потратят на повышение квалификации специалистов и педагогов, на развитие системы раннего выявления заболеваний, в том числе на проведение медицинских осмотров и скрининг-обследований.

Из регионов Дальнего Востока субсидии также получила Республика Саха (Якутия). Ей выделили 26,5 миллиона рублей. Деньги направят и Магаданской области, однако этот субъект ДФО получил сумму значительно меньше — 3,6 миллиона рублей. Больше всего в России на обследование учащихся получила Кемеровская область — почти 42 миллиона рублей.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что весной этого года в Хабаровском крае провели мониторинг безопасности образовательной среды. Им занималась временная комиссия Совета Федерации по развитию информационного общества при поддержке министерства образования и науки России. Анкета мониторинга включала более 300 вопросов, касающихся различных сфер деятельности образовательных учреждений: информационная безопасность, обеспечение здоровья детей и учителей, взаимоотношения родителей и школы, создание специальных условий для различных групп детей.

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