Приморье может стать лучшим российским регионом для экологического отдыха

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Журнал National Geographic Traveler проводит интернет-голосование, по итогам которого будут определены лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха 2017 года. Приморский край уже вошел в тройку регионов-лидеров в номинации лучших мест России для экологического отдыха, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

В настоящее время на победу в данной номинации претендует еще пять российских территорий: Республика Коми, Республика Хакасия, Астраханская, Вологодская и Калужские области. Со значительным отрывом лидирует Хакасия: за этот регион проголосовали 33% участников проекта. На втором месте находится Коми, третья строчка — у Приморья.

Всего в рамках голосования объявлено 15 номинаций. Помимо «Экологического отдыха», выбрать своего лидера можно также в направлении «Пляжный отдых», «Семейный отдых», «Горнолыжный отдых», «Экскурсионный отдых», «Гастрономический и агротуризм», «Оздоровительный отдых», «Приключенческий отдых», «Открытие года», «Экзотический отдых», «Российский экскурсионный отдых», «Российский оздоровительный отдых», «Российский горнолыжный отдых», «Российский приключенческий отдых» и «Российский этнический отдых».

Кроме того, авторы премии National Geographic Traveler Awards 2017 предлагают интернет-пользователям определить лучшую международную авиакомпанию, лучшую российскую авиакомпанию, лучший интернет-сервис, лучший курортный отель, лучшие круизы, российский курортный отель, лучший интернет-сервис и лучшую передачу о путешествиях.

В настоящее время практически по всем номинациям уже сформирована тройка лидеров, однако у каждого участника голосования есть возможность повлиять на итоги конкурса, отдав свой голос за тот или иной вариант.

Интернет-голосование продлится на сайте премии до 15 октября.