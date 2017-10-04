Приморье может стать лучшим российским регионом для экологического отдыха
Голосование продлится до 15 октября.
Голосование продлится до 15 октября.
Журнал National Geographic Traveler проводит
В настоящее время на победу в данной номинации претендует еще пять российских территорий: Республика Коми, Республика Хакасия, Астраханская, Вологодская и Калужские области. Со значительным отрывом лидирует Хакасия: за этот регион проголосовали 33% участников проекта. На втором месте находится Коми, третья строчка — у Приморья.
Всего в рамках голосования объявлено 15 номинаций. Помимо «Экологического отдыха», выбрать своего лидера можно также в направлении «Пляжный отдых», «Семейный отдых», «Горнолыжный отдых», «Экскурсионный отдых», «Гастрономический и агротуризм», «Оздоровительный отдых», «Приключенческий отдых», «Открытие года», «Экзотический отдых», «Российский экскурсионный отдых», «Российский оздоровительный отдых», «Российский горнолыжный отдых», «Российский приключенческий отдых» и «Российский этнический отдых».
Кроме того, авторы премии National Geographic Traveler Awards 2017 предлагают
В настоящее время практически по всем номинациям уже сформирована тройка лидеров, однако у каждого участника голосования есть возможность повлиять на итоги конкурса, отдав свой голос за тот или иной вариант.
Напомним, в прошлом году Приморье впервые вошло в ТОП-10 самых привлекательных для туристов российских регионов, а также в тройку самых популярных запросов в поисковых системах интернета.