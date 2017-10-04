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04:03 (мск), источник: ИА REGNUM

В Хабаровске резидент ТОР инвестирует 2 млрд рублей в создание AirCity

Проект подразумевает строительство трёх комплексов.

Источник: Reuters

На площадке территории опережающего развития «Хабаровск» будет построен современный AirCity. На прилегающей к международному аэропорту территории появятся гостинично-деловой, выставочный, а также торгово-развлекательный комплексы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным министерства РФ по развитию Дальнего Востока, площадь объекта составил 11,5 тыс. квадратных метров, гостиничный фонд — свыше 200 номеров. В создание AirCity будет инвестировано 2 млрд рублей. Резидент ТОР «Хабаровск» планирует закончить в 2019 году.

На данный момент проект гостинично-делового комплекса прошёл государственную экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года президент РФ Владимир Путин дал поручение по развитию аэропортов Дальнего Востока. Так, из федеральной казны на реконструкцию камчатского аэропорта «Никольское» будет выделено 163,5 млн рублей.

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