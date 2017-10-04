В Хабаровском крае люди три месяца платили за отсутствие горячей воды

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Прокуратура Хабаровского края помогла согреть дома жителей Солнечного муниципального района. Население, три месяца вынужденно обходившееся без горячей воды, могло остаться и без отопления. Доступ к теплу людям ограничило АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», ссылаясь на долги энергетического предприятия района.

Жители посёлков Солнечный и Горный были вынуждены использовать нагреватели с конца июня. Котельные не могли обеспечить горячее водоснабжение из-за отсутствия поставок газа. Компания отказалась поставлять топливо должникам и, таким образом, трубы остыли у десяти тысяч селян. Вместе с тем более половины потребителей исправно отдавали свои деньги в счёт оплаты коммунальных платежей.

«Предприятия не в состоянии отдавать налоги, обеспечивать энергетическое оборудование и оплачивать поставки газа, даже если население полностью оплачивает коммунальные услуги. А у нас так никогда не бывает», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» первый заместитель главы администрации Солнечного района Евгений Чаплыгин.

По мнению администрации Солнечного района, во всём виноваты низкие тарифы, которые постепенно вводят предприятие в долги. В ситуации полной ежемесячной оплаты потребителями, организация через год-полтора неизбежно окажется в аналогичной ситуации. В данный момент предприятия проводят энергоаудит, чтобы выявить оптимальный тариф — возможно, его повысят.

Справиться с задолженностью на этот раз удалось с помощью правительства края и администрации Солнечного района. Сегодня, 4 октября, тепло уже поступило в больницы. На очереди — школа, детский сад, различные учреждения и жилые дома.

«Всё, что зависит от нас, уже сделано. Котельные подготовлены, объекты ждут полного запуска отопительного сезона», — отметила заместитель главы администрации городского поселения Солнечный Марина Герасимова.

Долги ООО «Теплосервис» не давали права газораспределяющей организации прекращать поставки на котельные, которые обеспечивали теплоснабжением и горячим водоснабжением жилые помещения и социальные объекты, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Надзорное ведомство обратилось в суд, который восстановил права пострадавших и полностью удовлетворил требования правоохранителей.