В Красноярском крае завершается ремонт федеральных автотрасс

То, что сейчас делают дорожники на федеральных трассах, фактически финишная прямая этого года. В Новосёловском районе заканчивают укладывать последние сотни метров асфальта. Рабочие утверждают: сделали бы и раньше, но изрядно помешала погода. «Это и вправду было неожиданно, что выпал именно на этом участке снег, за одну ночь буквально 10−15 сантиметров покров. Работы были на 2−3 дня приостановлены», — сказал директор по строительству автомобильных дорог компании «Енисейавтодор» Андрей Дедов.



В этом году помимо Новосёлова обновили федеральные трассы на выезде из Красноярска в Дивногорск, в Балахтинском и Минусинском районах. Сейчас более 75% дороги М-54 «Енисей» соответствует всем нормативным требованиям. «Фактически мы уже сняли наиболее неприятные моменты, отремонтировали те участки, которые больше всего вызывали недовольство водителей. В основном это участки в районе горных перевалов, около Балахтинского района. Сейчас можно вполне комфортно проехать на данных участках трассы», — сообщила пресс-секретарь «Байкалуправтодора» Юлия Кравченко.



Качество обновлённой федеральной автодороги «Енисей» уже оценили те, для кого она и существует.



— В целом нормальная, хорошая дорога. И дальше пойдёт хорошая дорога. А этот участок будем ждать, когда отремонтируется.



— Все дороги сейчас усиленно ремонтируются. С тем, что было несколько лет назад, не сравнить.



Всего в Красноярском крае будет отремонтировано 140 километров федеральных автодорог. Все работы планируется завершить до конца октября.





Дмитрий БЫЗОВ



