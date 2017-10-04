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05:38 (мск), источник: Восток Медиа

Первое судно снабжения сошло со стапелей в Комсомольске-на-Амуре

«Иван Сидоренко» идёт на достройку в Приморье.

«Иван Сидоренко» готовится прийти на помощь полупогружным плавучим буровым установкам, чтобы сделать добычу нефти в арктических морях бесперебойной. Первое судно снабжения покинуло акваторию Амурского судостроительного завода и отправилось на достройку в Приморье.

По Амуру судно будут сопровождать речные буксиры. У самого входа в Татарский пролив их сменят морские. На приморской достроечной базе судостроители достроят, покрасят и проведут ходовые испытания.

Накануне «Иван Сидоренко» осмотрели представители Комсомольского участка Хабаровского отделения Регистра судоходства. Уполномоченные лица разрешили судну начинать движение и выдали страховые свидетельства на буксировку.

Отметим, что судно строится по заказу ООО «Газпром флот» и предназначено для снабжения плавучих буровых установок расходными материалами, запчастями, топливом, водой и продовольствием. Также «Иван Сидоренко» сможет оказывать помощь аварийным судам, участвовать в тушении пожаров на плавучих и береговых сооружениях. Судно имеет неограниченный район плавания, а автономно может передвигаться 30 суток. Работать оно будет преимущественно в морях арктического шельфа.

Своё имя судно получило в честь Ивана Михайловича Сидоренко (1932−2003), почётного работника газовой промышленности страны, почётного нефтяника, почётного работника ТЭК.

В настоящее время на пирсе амурского судостроительного завода достраивается второе такое же судно снабжения «Остап Шеремета».

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