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07:54 (мск), источник: АиФ Омск

Омский Юбилейный мост закроют 8 октября

Стала известна точная дата начала ремонтных работ.

Источник: Аргументы и факты

Юбилейный мост закроют для проезда 8 октября. Стала известна точная дата начала ремонтных работ.

Накануне, 3 октября, омский департамент транспорта согласовал проект капремонта и время окончательного перекрытия движения на Юбилейном мосту. Предварительно сообщалось, мост закроют 7 октября, но в результате в субботу омичи ещё смогут по нему передвигаться.

«Юбилейный мост разрешили закрыть с 24.00 7 октября. То есть по факту — с 8 октября», — приводит «НГС. Омск» слова замдиректора департамента транспорта Вадима Кормильца.

На данный момент в департаменте транспорта готовятся к изменениям в схеме движения в центре города. В частности, специалисты определяют время, на которое скорректируют светофоры.

Напомним, что мост закроют более, чем на год, а его ремонт обойдётся в 328 млн рублей.

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