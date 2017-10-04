За многочасовые задержки рейсов красноярскую авиакомпанию оштрафовали на 3 миллиона
Люди все лето не могли вылететь на отдых.
Люди все лето не могли вылететь на отдых.
Красноярская транспортная прокуратура провела проверку в отношении ООО «Авиакомпания “Икар”», выполнявшей чартерные рейсы. В течение лета 2017 года красноярская авиакомпания неоднократно задерживала вылеты из разных городов России: Красноярска,
Прокуроры установили, что «Икар» нарушал федеральный закон: в случае задержки авиакомпания должна была предоставить резервный самолет для совершения рейса, но не делала этого, либо предоставляла самолеты несвоевременно.
По результатам проверки прокуроры возбудили административные дела, связанные с нарушением статьи 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».
Авиакомпания была приговорена судом к административным штрафам на сумму 3 млн рублей.