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05:54 (мск), источник: Newslab.ru

За многочасовые задержки рейсов красноярскую авиакомпанию оштрафовали на 3 миллиона

Люди все лето не могли вылететь на отдых.

Источник: Reuters

Красноярская транспортная прокуратура провела проверку в отношении ООО «Авиакомпания “Икар”», выполнявшей чартерные рейсы. В течение лета 2017 года красноярская авиакомпания неоднократно задерживала вылеты из разных городов России: Красноярска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани и других городов. В частности, 17 июля почти 300 человек не могли вылететь из Красноярска в Анталью (Турция).

Прокуроры установили, что «Икар» нарушал федеральный закон: в случае задержки авиакомпания должна была предоставить резервный самолет для совершения рейса, но не делала этого, либо предоставляла самолеты несвоевременно.

По результатам проверки прокуроры возбудили административные дела, связанные с нарушением статьи 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии».

Авиакомпания была приговорена судом к административным штрафам на сумму 3 млн рублей.

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