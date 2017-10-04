Безруков: Машиностроительный завод в Копейске проверяет прокуратура

Поводом стали многочисленные жалобы населения на ухудшение самочувствия. По данным областной экологической приёмной в августе и сентябре к ним поступило несколько сотен обращений. Копейчане жаловались на головные боли и тошноту, связанные, по их мнению, с сильным химическим запахом с предприятия.

Как рассказал директор благотворительного фонда «Моя планета» Виталий Безруков со ссылкой на свои анонимные источники на заводе, причиной экологических проблем может быть литейное оборудование, а также газоочистные установки, не настроенные должным образом.

«Эксперты комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологической безопасности и охране окружающей среды обратились в управление Росприроднадзора и министерство экологии региона с просьбой провести проверку. В результате удалось установить, что предприятие не имеет разрешения на выбросы. Сейчас необходимо понять, что именно оно выбрасывает, и в каком объёме», — пояснил Безруков.