Безруков: Машиностроительный завод в Копейске проверяет прокуратура
На Копейском машиностроительном заводе с проверкой побывали специалисты минэкологии региона и городской прокуратуры, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
На Копейском машиностроительном заводе с проверкой побывали специалисты минэкологии региона и городской прокуратуры, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Поводом стали многочисленные жалобы населения на ухудшение самочувствия. По данным областной экологической приёмной в августе и сентябре к ним поступило несколько сотен обращений. Копейчане жаловались на головные боли и тошноту, связанные, по их мнению, с сильным химическим запахом с предприятия.
Как рассказал директор благотворительного фонда «Моя планета» Виталий Безруков со ссылкой на свои анонимные источники на заводе, причиной экологических проблем может быть литейное оборудование, а также газоочистные установки, не настроенные должным образом.
«Эксперты комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологической безопасности и охране окружающей среды обратились в управление Росприроднадзора и министерство экологии региона с просьбой провести проверку. В результате удалось установить, что предприятие не имеет разрешения на выбросы. Сейчас необходимо понять, что именно оно выбрасывает, и в каком объёме», — пояснил Безруков.
Прокуратура города между тем продолжает мониторинг ситуации.