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06:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Центробанк рассказал об излюбленной схеме кредитных мошенников

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал об одном из наиболее распространенных способов выманивания мошенниками денег у граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, преступники сфокусировались на людях, которые оставили заявки на получение банковского кредита. В случае утечки таких данных мошенники связываются с потенциальными жертвами и сообщают об одобренных заявках от кредитных организаций со сложно произносимыми названиями, которых в реальности не существует. Далее они просят своих жертв перевести первоначальный взнос на банковский счет, карту или телефонный номер для предоставления кредита.

10 июля в Кемеровской области полиция задержала 26-летнего местного жителя, который под видом банкира обманул жителей почти 100 городов России. Подозреваемый в общей сложности получил 500 тысяч рублей у посетителей популярного сайта бесплатных объявлений, обещая одобрить кредит. Лжебанкир, оказавшийся судимым наркоманом, ежедневно обманывал по два-три человека.

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