Центробанк рассказал об излюбленной схеме кредитных мошенников

По его словам, преступники сфокусировались на людях, которые оставили заявки на получение банковского кредита. В случае утечки таких данных мошенники связываются с потенциальными жертвами и сообщают об одобренных заявках от кредитных организаций со сложно произносимыми названиями, которых в реальности не существует. Далее они просят своих жертв перевести первоначальный взнос на банковский счет, карту или телефонный номер для предоставления кредита.