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07:23 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия купит квартиры больным омичам

В администрации города решили купить шесть квартир для тяжелобольных горожан.

Объявлено шесть электронных аукционов на приобретение квартир для тяжелобольных омичей. На эти цели выделено 14 млн рублей. Для нуждающихся будут приобретены двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.

Расчет стоимости жилого помещения осуществляется, исходя из средней стоимости одного квадратного метра жилья в Омске. При этом учитывается состав семьи и площадь жилого помещения, имеющегося в собственности. Некоторые инвалиды имеют право на дополнительную площадь по постановлению правительства России.

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