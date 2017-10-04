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07:19 (мск), источник: PROUFU.ru

Деревья в Уфе подготовят к наступлению зимы

В Уфе деревья подготовят к наступлению зимы, сообщает мэрия.

Зачастую зимой на ветках и стволах деревьев образуется наледь, отчего дерево ломается. Для этого коммунальные службы города проведут кронирование деревьев. «В результате стихии стволы деревьев могут быть поломаны, и это представляет опасность для здоровья, жизни и имущества людей», — сообщает мэрия.

Так, накануне работы по кронированию деревьев прошли на улице Ухтомского. С начала года было снесено 56 деревьев, кронировано — 214.

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