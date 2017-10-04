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07:19 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе на двое суток закроют проезд по новому мосту через Белую

В Уфе на двое суток перекроют движение по новому мосту через Белую, сообщает администрация города.

В ночь на 4 октября на мосту будет работать фрезеровочная машина, которая снимает слой старого асфальта. В вечернее и ночное время с 4 на 5 октября, а также с 5 на 6 октября планируются работы по укладке нового асфальта.

«Движение по мосту в данные периоды будет закрыто. Выезд из города будет осуществляться по новому мосту», — сообщает сайт мэрии.

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