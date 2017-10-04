Закрыть лавочку: как изменятся рынки Астаны и Алматы
С 1 января 2018 работа стихийных рынков обеих столиц Казахстана окажется вне закона.
С 1 января 2018 работа стихийных рынков обеих столиц Казахстана окажется вне закона.
В 2018 вступает в силу для Алматы и Астаны постановление правительства РК от 25 февраля 2016 № 111 «Об утверждении правил организации деятельности торговых рынков». Документ, а точнее, приложение к этому постановлению, устанавливает новые правила организации деятельности торговых рынков. С 1 января 2020 новые правила вступают в силу уже на всей территории Казахстана: в Астане, городах республиканского значения и областных центрах.
Новые правила вводят несколько новых понятий:
«Нестационарный торговый объект — временное сооружение или временная конструкция, не прочно связанные с землей вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям
Помимо этого, дается определение рынку:
Напомним, что еще в августе 2014 на расширенном заседании правительства РК, где обсуждались вопросы экономики и социального развития страны, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение разобраться со стихийными рынками в стране, и перенести их в крытые торговые центры. Тогда он сказал:
— В Казахстане сотни тысяч базаров неорганизованных. Антисанитария. Неужели бизнесмены наши не могут взять это выгодное дело в свои руки. Надо строить нормальные крытые организованные торговые центры. Акимы должны для этого быстро дать землю, включить их в свободную экономическую зону, освободить от налогов и закрыть все неорганизованные базары в стране, но чтобы эти люди тоже не пострадали. Но чтобы эти люди тоже не пострадали. Они перешли туда, где мы же видим, как это делается, активно работают в Алматы, Шымкенте, в Астане, в других областях, но их остается очень много. Все идет помимо бюджета, там есть преступления, все что угодно. Эксперты говорят, 20−30-% в тени находится. Это какой резерв огромный.
По сути, нынешние действия правительства — лишь отголосок того совещания. У владельцев многих рынков теперь два варианта: закрывать их или возводить на своей территории современные торговые здания.
Партнер Scot Holland | CBRE Евгений Долбилин в комментарии Forbes.kz отметил, что любое движение в вопросе организации торговых рынков должно принести позитивные изменения:
Чтобы сейчас ни делали с базарами, в любом случае будет лучше, чем то, что есть сейчас. Здесь просто невозможно сделать хуже.
Коммерческий директора группы компаний «ARCADA» Эльза Розенталь пояснила корреспонденту Forbes.kz, что группа давно начала готовиться к внедрению ноых стандартов.
— Два наших новых реализованных проекта, ТФЦ «Алтын Арба» и ТФЦ «MART Village», основаны на том, что правила приняты, и последствия наступят: в 2020 в регионах и уже в 2018 — в Алматы и Астане. Принятые правила торговли — это некая данность, наше личное отношение к которой не имеет значения, кроме того, именно ввод этих правил повлиял на наше решение о реализации проектов. Построенные нами
— Цены на конечный продукт зависят от множества факторов, в том числе и от сложившейся рыночной ситуации в части арендных платежей на успешных рынках. С одной стороны, содержать открытые рынки гораздо дешевле, чем современные, дорогостоящие при строительстве и в дальнейшей эксплуатации фермерские центры. С другой стороны, существующие ставки аренды на рынках высокие, что обуславливается высоким спросом как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей, — подчеркнула Эльза Розенталь.
Она также отметила, что привычка делать покупки на базарах обусловлена исторически сложившейся культурой потребления:
— Посещение именно базаров для бюджетных покупок — традиционное поведение нескольких поколений потребителей. В современном Казахстане — это необоснованное и иррациональное мнение. Крупные супермаркеты и большие сети способны предлагать продукцию по гораздо более низким ценам, выигрывая за счет объемов и скидок от поставщиков. Мы хотим привить потребителю новую, современную культуру потребления, показать, что дешевые и качественные продукты можно покупать с удовольствием, в комфортных условиях, не отказывая себе при этом в большом выборе и личном общении с продавцом, чего нас лишают супермаркеты.