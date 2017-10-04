Закрыть лавочку: как изменятся рынки Астаны и Алматы

Источник: Forbes.kz

В 2018 вступает в силу для Алматы и Астаны постановление правительства РК от 25 февраля 2016 № 111 «Об утверждении правил организации деятельности торговых рынков». Документ, а точнее, приложение к этому постановлению, устанавливает новые правила организации деятельности торговых рынков. С 1 января 2020 новые правила вступают в силу уже на всей территории Казахстана: в Астане, городах республиканского значения и областных центрах.

Новые правила вводят несколько новых понятий:

«Нестационарный торговый объект — временное сооружение или временная конструкция, не прочно связанные с землей вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе автоматизированное устройство или транспортное средство; Стационарный торговый объект — здание или часть здания (встроенное, встренно-пристроенное, пристроенное помещение), сооружение или часть сооружения (встроенное, встренно-пристроенное, пристроенное помещение), прочно связанные с землей и подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-технического обеспечения».

Помимо этого, дается определение рынку:

Универсальный торговый рынок является торговым рынком, на котором торговые места предназначены для осуществления продажи товаров разного класса: 1) На территории столицы, города республиканского значения и города областного значения торговый рынок состоит из одного и более стационарных торговых объектов, внутри которых могут располагаться нестационарные торговые объекты, за исключением автолавок.

Напомним, что еще в августе 2014 на расширенном заседании правительства РК, где обсуждались вопросы экономики и социального развития страны, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение разобраться со стихийными рынками в стране, и перенести их в крытые торговые центры. Тогда он сказал:

— В Казахстане сотни тысяч базаров неорганизованных. Антисанитария. Неужели бизнесмены наши не могут взять это выгодное дело в свои руки. Надо строить нормальные крытые организованные торговые центры. Акимы должны для этого быстро дать землю, включить их в свободную экономическую зону, освободить от налогов и закрыть все неорганизованные базары в стране, но чтобы эти люди тоже не пострадали. Но чтобы эти люди тоже не пострадали. Они перешли туда, где мы же видим, как это делается, активно работают в Алматы, Шымкенте, в Астане, в других областях, но их остается очень много. Все идет помимо бюджета, там есть преступления, все что угодно. Эксперты говорят, 20−30-% в тени находится. Это какой резерв огромный.

По сути, нынешние действия правительства — лишь отголосок того совещания. У владельцев многих рынков теперь два варианта: закрывать их или возводить на своей территории современные торговые здания.

Партнер Scot Holland | CBRE Евгений Долбилин в комментарии Forbes.kz отметил, что любое движение в вопросе организации торговых рынков должно принести позитивные изменения:

Чтобы сейчас ни делали с базарами, в любом случае будет лучше, чем то, что есть сейчас. Здесь просто невозможно сделать хуже. Евгений Долбилин

Коммерческий директора группы компаний «ARCADA» Эльза Розенталь пояснила корреспонденту Forbes.kz, что группа давно начала готовиться к внедрению ноых стандартов.

— Два наших новых реализованных проекта, ТФЦ «Алтын Арба» и ТФЦ «MART Village», основаны на том, что правила приняты, и последствия наступят: в 2020 в регионах и уже в 2018 — в Алматы и Астане. Принятые правила торговли — это некая данность, наше личное отношение к которой не имеет значения, кроме того, именно ввод этих правил повлиял на наше решение о реализации проектов. Построенные нами торгово-фермерские центры значительно удобнее и для конечного потребителя, благодаря обеспечению элементарного комфорта, и с санитарной точки зрения, и с точки зрения независимости от погодных условий, и для продавцов — в части инфраструктуры, логистики, условий работы и правильного хранения продуктов. Поэтому мы, конечно, поддерживаем новые правила, — сказала она.

Спикер также отметила, что возведение капитальных рынков не обязательно должно привести к подорожанию цен на продукты: в первую очередь здесь важны аппетиты арендаторов, которые сдают торговые места продавцам.

— Цены на конечный продукт зависят от множества факторов, в том числе и от сложившейся рыночной ситуации в части арендных платежей на успешных рынках. С одной стороны, содержать открытые рынки гораздо дешевле, чем современные, дорогостоящие при строительстве и в дальнейшей эксплуатации фермерские центры. С другой стороны, существующие ставки аренды на рынках высокие, что обуславливается высоким спросом как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей, — подчеркнула Эльза Розенталь.

Она также отметила, что привычка делать покупки на базарах обусловлена исторически сложившейся культурой потребления: