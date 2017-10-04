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07:34 (мск), источник: Восток Медиа

Приморским огурцам дали ещё один шанс

Суражевским овощеводам удалось договориться с коммунальщиками.

Источник: Reuters

Приморские овощеводы наконец сумели разобраться со своими долгами, сообщает РИА «Восток-Медиа». В среду, 4 октября, в суражевские теплицы начало поступать тепло.

Руководству приморского тепличного хозяйства «Дальневосточное» удалось прийти к компромиссу с коммунальщиками. Сегодня растянувшийся на несколько недель «огуречный кризис» наконец разрешился. Как сообщили в Дальневосточной генерирующей компании, они смогли договориться с овощеводами из села Суражевка о реструктуризации долгов.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», в середине сентября ФГУП «Дальневосточное» заявило о возможной остановке работы. Причиной этого стали долги за отопление, с которыми компания не могла расплатиться. Такая же ситуация сложилась в тепличном хозяйстве «Лазурное» — однако она разрушилась ещё на прошлой неделе.

В «Дальневосточном» же никак не могли договориться с коммунальщиками. Причины для этого были веские. Владельцы теплиц обещали разобраться со своими долгами ещё в прошлом году, но так и не сделали этого. В 2016 и 2017 годах ДГК и овощеводы заключили три соглашения о реструктуризации, но ни одно из них так и не выполнили.

В пресс-службе ДГК сообщили, что в минувший вторник, 3 октября, они заключили ещё одно соглашение о реструктуризации — по-видимому, окончательное. «По условиям соглашения ФГУП “Дальневосточное” обязано выплатить 35 миллионов рублей за долги прошлых лет. Кроме того, они должны обеспечить полную оплату текущего потребления в нынешнем отопительном сезоне. Оплату долгов необходимо провести частями с октября 2017 по март 2018 года», — рассказали в ДГК. Это ещё не всё: с овощеводов потребуют заплатить пеню за просрочку платежей, а также внести плату за рассрочку. Сегодня тепло уже поступило на объекты «Дальневосточного».

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