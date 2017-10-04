В Троицке все дома подключат к теплу до конца недели

Как объяснил замгубернатора, аварийную ситуацию создал износ теплотрассы. Ранее обслуживающая ее коммунальная компания не напрягалась на ремонте. Шаль также добавил, что для запуска тепла в многоквартирные и несколько частных домов, а также в спортшколу сейчас используют передвижную котельную. Еще 6 детских садов, 4 школы и другие социальные учреждения обеспечили электрообогревателями. За последние сутки тепло поступило в 41 многоквартирный дом. Без отопления пока остаются 139 многоэтажек, в которых проживают около 20 тысяч человек.