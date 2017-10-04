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07:16 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Троицке все дома подключат к теплу до конца недели

За ближайшие два-три дня в городе будут устранены все последствия коммунальной аварии, заявил вице-губернатор Сергей Шаль на заседании экстренного штаба.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в коммунальных сетях Троицка обнаружены 8 прорывов. Сейчас их устранением занимаются четыре аварийные бригады Челябинских коммунальных теплосетей.

«Худший сценарий предусматривает поэтапный запуск тепла в течение двух-трех дней, по 30−40 домов ежедневно. Ускорение темпов запуска тепла зависит от состояния сетей и отсутствия на них новых порывов», — подчеркнул Шаль.

Как объяснил замгубернатора, аварийную ситуацию создал износ теплотрассы. Ранее обслуживающая ее коммунальная компания не напрягалась на ремонте. Шаль также добавил, что для запуска тепла в многоквартирные и несколько частных домов, а также в спортшколу сейчас используют передвижную котельную. Еще 6 детских садов, 4 школы и другие социальные учреждения обеспечили электрообогревателями. За последние сутки тепло поступило в 41 многоквартирный дом. Без отопления пока остаются 139 многоэтажек, в которых проживают около 20 тысяч человек.

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