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07:43 (мск), источник: Kazinform

Новую технологию ремонта дорог намерены применить в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске появится новая технология ремонта дорог, новую технику по ремонту дорог протестировали, сообщили корреспонденту МИА «Казинформ» в инфоцентре региона.

Источник: РИА "Новости"

Свое оборудование презентовала компания, которая занимается внедрением новых технологий в процесс ремонта дорожного покрытия.

Этот метод довольно прост в использовании: специально предназначенная машина засыпает мелкий щебень в яму и пропитывает ее водно-битумной эмульсией. Данная технология называется струйно-инъекционной. Она применяется для небольшого ямочного ремонта, заделки трещин, выбоин, а также позволяет выровнять поверхность дорожного полотна.

«Главным плюсом такого ремонта является низкая, по сравнению с традиционными методами, стоимость. Струйно-инъекционная технология позволяет сэкономить порядка 60% бюджетных средств, выделяемых на ямочный ремонт дорог, — рассказал владелец холдинга “Российская техника” Олег Кортунов, — Кроме того, мы проводим презентацию в дождливую погоду для того, чтоб показать, что при помощи этой методики можно проводить работы при неблагоприятных погодных условиях».

По словам заместителя руководителя областного управления дорог Асета Султанова, пока проект находится на рассмотрении.

«Такая технология ямочного ремонта у нас в области применяется впервые. Мы будем изучать технологический процесс. Кроме того, будем смотреть, как покажет себя покрытие в зимний период. Если нас все устроит, то в дальнейшем будем использовать этот метод для ремонта дорог», — сказал он.

Нужно отметить, что в Казахстане струйно-инъекционная технология используется с 2014 года в Алматинской, Жамбылской и Актюбинской областях.

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