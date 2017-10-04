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07:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Прокурор Приморья крайне недоволен дорогами

Прокурор Приморского края Сергей Бесчасный жёстко раскритиковал сложившуюся систему дорожного хозяйства Приморья на очередном заседании комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности, сообщает «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Основным фигурантом использования финансового ресурса в крае в области ремонта дорог является «Примавтодор» — акционерное общество, учрежденное администрацией края с уставным капиталом около 800 миллионов рублей. «При отсутствии жёсткого контроля за использованием денежного ресурса, за дисциплиной внутри, безграмотным реформированием предприятия, мы оказываемся в ситуации, когда ежегодно осваиваем деньги, а потом по тем же участкам осваиваем и осваиваем», — заявил Сергей Бесчасный.

«Мы сами создаем условия, при которых аврально осваивается финансовый ресурс, только для того чтобы его освоить. Кладется асфальт, который сразу снимается после первого дождя и давится проходящим большегрузом», — подчеркнул Сергей Бесчасный.

Есть претензии у прокурора Приморья и к качеству асфальта. «Почему мы позволяем на дорогу класть то же, что клали 20 лет тому назад? Что мы себе позволяем с точки зрения качества материала., его износостойкости? Сейчас речь идет о 6 годах эксплуатации дорожного полотна. Но ни одна дорога, с тем качеством проводимых работ, которые имеет место быть, до 6 лет не дотягивает, потому что ее разбивают в пух и прах», — заявил Сергей Бесчасный, — «Мы реконструируем дорогу 10 километров, закладываем туда три рубля и потом людям рассказываем, что дорогу отремонтировали. А на самом деле это — преступление по своему содержанию, потому что этой дороги на следующий год уже не будет. Ведь денег должно было быть всего на 400 метров, исходя из 6-летней составляющей срока ее эксплуатации».

Дмитрий Санников.

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