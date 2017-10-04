Прокурор Приморья крайне недоволен дорогами

Есть претензии у прокурора Приморья и к качеству асфальта. «Почему мы позволяем на дорогу класть то же, что клали 20 лет тому назад? Что мы себе позволяем с точки зрения качества материала., его износостойкости? Сейчас речь идет о 6 годах эксплуатации дорожного полотна. Но ни одна дорога, с тем качеством проводимых работ, которые имеет место быть, до 6 лет не дотягивает, потому что ее разбивают в пух и прах», — заявил Сергей Бесчасный, — «Мы реконструируем дорогу 10 километров, закладываем туда три рубля и потом людям рассказываем, что дорогу отремонтировали. А на самом деле это — преступление по своему содержанию, потому что этой дороги на следующий год уже не будет. Ведь денег должно было быть всего на 400 метров, исходя из 6-летней составляющей срока ее эксплуатации».