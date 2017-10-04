В Кашкдарье созданы совершенно новые отрасли промышленности

Источник: Podrobno.uz

В дни празднования на Талимаржанской теплоэлектростанции состоялась церемония открытия двух парогазовых установок комбинированного цикла мощностью 450 мегаватт каждая.

В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование нового инвестиционного проекта, который предусматривает строительство на Талимарджанской ТЭС еще двух ПГУ мощностью 450 мегаватт, после ввода которых установленная мощность станции достигнет 2600 мегаватт.

Изначально преследовались такие цели, как повышение надежности электроснабжения потребителей, и дальнейшее развитие генерирующих мощностей. Для их осуществления руководством ТЭС по результатам международных тендерных торгов был подписан контракт с консорциумом южнокорейских компаний на строительство «под ключ» двух ПГУ на сумму около 862 миллионов долларов США. Источниками финансирования проекта стали заемные средства АБР и JICA, а также кредит Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.

В целом, реализация инвестиционного проекта «Расширение Талимарджанской ТЭС со строительством двух ПГУ мощностью по 450 МВт» позволила увеличить производство электроэнергии на 7,2 миллиарда киловатт-часов в год.

В дни независимости начало работать Общество с ограниченной ответственностью «Тегирмонмонтажсерви», расположенное в Китабском районе, которое производит запасные части и комплектующие материалы для оборудования мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности.

— С целью дальнейшего расширения нашей деятельности совместно с турецкими партнерами в начале нынешнего года мы начали реализацию проекта по созданию совместного предприятия, которое будет заниматься выпуском технологического оборудования по производству муки и комбикормов, — говорит руководитель предприятия Алижон Эшкобилов. — Новое предприятие должно быть введено в эксплуатацию в 2019 году, будет создано 50 новых рабочих мест, выпускаться продукции на 2 миллиона долларов в год.

В настоящее время коллектив предприятия, наряду с производством импортозамещающих запчастей и оказанием сервисного обслуживания, осуществляет капитальную реконструкцию здания, предоставленного по нулевой выкупной стоимости для организации выпуска технологического оборудования.

Кашкадарья не только лидирует в стране по добыче углеводородного сырья (нефть, газ, конденсат) и переработке природного газа, но еще область занимает достойное место в отрасли сельского хозяйства.