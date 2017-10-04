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07:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске без отопления остаются 7 жилых домов

Замерзают жители домов по улицам Артиллерийская 8 и 10, Кудрявцева, 3 и 5, Дарвина, 113, Мира, 57 и Калининградская, 23.

В их домах еще не завершен капитальный ремонт, сообщили корреспонденту ГТРК Южный Урал в пресс-службе городской администрации.

Накануне к теплу был подключен детский сад, который находится на первом этаже жилого дома по адресу Пушкина, 62. Также со вчерашнего дня потеплело в многофункциональном центре на Труда, где всего лишь требовалась регулировка системы отопления.

Челябинцам напоминают, что если в квартире еще холодно, нужно обратиться в обслуживающую коммунальную компанию. Именно она отвечает за внутреннюю систему теплоснабжения.

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