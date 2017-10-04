В Челябинске без отопления остаются 7 жилых домов

В их домах еще не завершен капитальный ремонт, сообщили корреспонденту ГТРК Южный Урал в пресс-службе городской администрации.

Накануне к теплу был подключен детский сад, который находится на первом этаже жилого дома по адресу Пушкина, 62. Также со вчерашнего дня потеплело в многофункциональном центре на Труда, где всего лишь требовалась регулировка системы отопления.