В Челябинске без отопления остаются 7 жилых домов
Замерзают жители домов по улицам Артиллерийская 8 и 10, Кудрявцева, 3 и 5, Дарвина, 113, Мира, 57 и Калининградская, 23.
Замерзают жители домов по улицам Артиллерийская 8 и 10, Кудрявцева, 3 и 5, Дарвина, 113, Мира, 57 и Калининградская, 23.
В их домах еще не завершен капитальный ремонт, сообщили корреспонденту ГТРК Южный Урал в
Накануне к теплу был подключен детский сад, который находится на первом этаже жилого дома по адресу Пушкина, 62. Также со вчерашнего дня потеплело в многофункциональном центре на Труда, где всего лишь требовалась регулировка системы отопления.
Челябинцам напоминают, что если в квартире еще холодно, нужно обратиться в обслуживающую коммунальную компанию. Именно она отвечает за внутреннюю систему теплоснабжения.