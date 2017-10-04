Хабаровск и Харбин объединит электронная площадка

— В рамках повышения инвестиционного климата региона был подписан план по реализации двухстороннего обмена данными. В ближайшее время будет создана российско-китайская рабочая группа, которая займется определением открытой информации. То есть уточнит законодательство обеих стран, а также установит объем, вид и структуру передачи данных, — рассказал начальник управления информационных технологий администрации Хабаровска Вадим Варады. На данный момент дата-центры есть как в Китайской провинции, с которой был подписан план, так и в Хабаровске. Это особые площадки, на которых размещаются сервера разнообразных компаний. Они нужны для обеспечения контроля, хранения и обработки текстовой, графической, цифровой информации, для прогнозной аналитики. Дата-центры предоставляют защищенные каналы для передачи информации между странами. Востребованность таких центров на мировом рынке высока. Большие данные применяются в сфере здравоохранения, образования, бизнеса, маркетинга, рекламы. — На форуме в Харбине нашей делегации презентовали то, как китайские банки используют данную систему. С ее помощью они с легкостью составляют рейтинг предприятий, с которыми можно наиболее выгодно сотрудничать. Это очень интересный опыт, который будет реализовываться и у нас. Сейчас площадками для совместной работы станут Харбинская зона техноэкономического развития и Тихоокеанский государственный университет. Они займутся технической реализацией проекта, — уточняет Вадим Варады.