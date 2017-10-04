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07:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Аэропорт Иркутска купит новую Toyota Camry класса «Люкс» за 2,24 млн рублей

Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.

Источник: IrkutskMedia.ru

Международный аэропорт Иркутска объявил аукцион на поставку нового автомобиля Toyota Camry класса «Люкс» за 2,24 млн рублей. Лот размещен на сайте госзакупок. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт госзакупок.

Автомобиль Toyota Camry GSV50L-RETGKX должен быть 2017 года выпуска. Минимальный гарантийный срок должен составлять 36 месяцев или 100 тысяч км пробега с момента приемки продукции заказчиком. Максимальная мощность автомобиля — 249 лошадиных сил.

«Цвет авто должен быть черный, со светодиодными фарами, решеткой уникального дизайна, ручками с хромированной накладкой, трехзонным климат-контролем, датчиками света и дождя. Салон должен быть обит кожей со вставками “под дерево”. Также предусмотрена регулировка и подогрев передних и задних сидений, подсветка в зоне ног водителя и пассажира. Мультимедийная комплектация включает в себя аудиосистему премиум-класса JBL, 10 динамиков, цветной TFT-дисплей и навигационную систему GO+. Фары и треть капота должны быть бронированы, а стекла тонированы», — говорится в документах закупки.

Итоги аукциона подведут 12 октября.

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