Аэропорт Иркутска купит новую Toyota Camry класса «Люкс» за 2,24 млн рублей

Международный аэропорт Иркутска объявил аукцион на поставку нового автомобиля Toyota Camry класса «Люкс» за 2,24 млн рублей. Лот размещен на сайте госзакупок. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт госзакупок .

«Цвет авто должен быть черный, со светодиодными фарами, решеткой уникального дизайна, ручками с хромированной накладкой, трехзонным климат-контролем, датчиками света и дождя. Салон должен быть обит кожей со вставками “под дерево”. Также предусмотрена регулировка и подогрев передних и задних сидений, подсветка в зоне ног водителя и пассажира. Мультимедийная комплектация включает в себя аудиосистему премиум-класса JBL, 10 динамиков, цветной TFT-дисплей и навигационную систему GO+. Фары и треть капота должны быть бронированы, а стекла тонированы», — говорится в документах закупки.