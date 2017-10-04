Аэропорт Иркутска купит новую Toyota Camry класса «Люкс» за 2,24 млн рублей
Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
Соответствующий аукцион размещен на сайте госзакупок.
Международный аэропорт Иркутска объявил аукцион на поставку нового автомобиля Toyota Camry класса «Люкс» за 2,24 млн рублей. Лот размещен на сайте госзакупок. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт госзакупок.
Автомобиль Toyota Camry GSV50L-RETGKX должен быть 2017 года выпуска. Минимальный гарантийный срок должен составлять 36 месяцев или 100 тысяч км пробега с момента приемки продукции заказчиком. Максимальная мощность автомобиля — 249 лошадиных сил.
«Цвет авто должен быть черный, со светодиодными фарами, решеткой уникального дизайна, ручками с хромированной накладкой, трехзонным
Итоги аукциона подведут 12 октября.