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08:04 (мск), источник: РИА Новости

В столичном метро разработали требования к оформлению торговых павильонов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Единые требования к оформлению торговых павильонов разработали в московском метрополитене, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что арендаторам рекомендуют поддерживать чистоту в павильонах, вешать таблички с режимом работы и информацией о возможных способах оплаты и выдавать продавцам форменную одежду и именные бейджи.

«Московский метрополитен разработал и утвердил единые требования к оформлению торговых павильонов и киосков в подуличных переходах, прилегающих к станциям подземки. Правила касаются оформления витрин, дверей, вывесок, освещения и зонирования пространства каждого торгового объекта. Также в них прописаны требования к внешнему виду продавцов», — говорится в сообщении.

Первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов рассказал, что при разработке концепции организации подуличного пространства и вестибюлей станций метро в метро учитывали, что «торговые объекты должны гармонировать с внешним обликом метрополитена и быть удобными для совершения покупок» пассажирами. По его словам, правила к оформлению павильонов едины, если предприниматель хочет что-то поменять и сделать по-своему, то «он должен согласовать это с московским метрополитеном».

Летом 2016 года заработали первые торговые павильоны нового типа. Это просторные помещения с небольшими торговыми залами и стеклянными окнами-витринами. В таких павильонах можно купить театральные билеты, книги и прессу, продовольственные товары, цветы, кожгалантерею, одежду и обувь, аксессуары и другую продукцию. В торговых точках, где представлена одежда, есть отдельные примерочные с зеркалами.

В прошлом году метро начало проводить аукционы на право торговли в обновленных павильонах. Они оказались очень востребованными: на один лот в среднем претендовали 20 предпринимателей, а превышение стартовой цены аренды составило в среднем 124%. Договоры с арендаторами новых торговых зон заключают на пять лет, при этом нельзя передавать точки в субаренду. На этапе аукционов не устанавливается специализация каждой торговой точки. Арендатор сам решает, чем он будет торговать в павильоне. До недавнего времени единых требований к оформлению таких торговых объектов не было.

Согласно утвержденной правительством Москвы схеме размещения нестационарных торговых объектов, в подуличных переходах 35 станций столичного метро появится порядка 500 новых киосков и павильонов. В первом полугодии 2018 года в метро будет функционировать 1180 павильонов, среди которых будут павильоны-ателье и вендинговые аппараты.

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