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08:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области ежемесячно открывается по 15 пекарен

Пекарни завоевывают хлебный рынок России. За последние полгода оборот вырос на 20 процентов. Эксперты признают — сегодня, это самая устойчивая бизнес-модель на рынке — производство, у которого есть как оптовые клиенты, так и собственная розница. Как обстоит ситуация со свежей выпечкой в Новосибирске?

Источник: Вести - Новосибирск

Волна запахов захлестнула крупные города страны. Теперь каждый может насладиться хрустом французской булки или вкусом пирожка с капустой, просто выйдя во двор. В Новосибирске хлебные места начали активно открывать около 2-х лет назад. До сих пор этот вид бизнеса остается очень востребованным. Однако, требования достаточно высокие. Особенно, это касается площади помещений. Не более 50 квадратных метров. Но, спрос, по-прежнему велик.

По данным компании «Отелит Development», которая занимается торговой недвижимостью, за последние два года, за арендой помещений обратилось 439 новосибирских пекарен. При этом среднемесячное число подобных предприятий, которые хотят занять новое помещение колеблется от 8 до 22. Что самое интересное — сезонности нет. В среднем по 15 пекарен открывается в любой из месяцев. Осенью, зимой, весной или летом.

Объем производства хлеба в России, по официальным цифрам Росстата, превышает 550 млрд руб. Наряду с крупными хлебозаводами, которые работают со времен СССР и специализируются на изготовлении дешевых сортов хлеба массового потребления (около 70% рынка), по всей стране появляются небольшие пекарни. В основном они производят дорогой хлеб, диетическую продукцию, необычную выпечку.

С чем еще сталкиваются предприниматели? С огромным потреблением электроэнергии — 30 киловатт — час. Такова плата за использование мощных печей. Помещения выбирают на первых этажах с витражами. Классический вариант уличной торговли. Хотя, обходятся и стационарными, небольших размеров, ларьками.

Локация, где будут печь сладкие булки и свежий хлеб, не особо интересуют новосибирских предпринимателей. Около 70 процентов пекарен ищут помещения в любом районе города. Около 15 процентов поиск ведут только на левом берегу: в Ленинском и Кировском районах. Остальные хотят занять место на правом берегу Новосибирска.

Примерно половина желающих арендовать помещение под пекарню — начинающие предприниматели. Остальная половина приходится на тех, у кого уже есть пара работающих точек или крупные сети. Пекарни становятся все более заметным игроком на рынке фудсервиса. По данным исследовательского агентства NPD, с начала 2017 года их оборот в общероссийском масштабе вырос на 18% по сравнению с прошлым года.

«В 2017-ом году по темпам прироста пекарни опередили фаст-фуд, чей оборот в первом полугодии вырос на 9%. При этом российский рынок фудсервиса находится в стагнации: с 2015-го года индустрия не показывала прироста по обороту и трафику посетителей.

Пекарни же, наоборот, привлекают все больше гостей. В Новосибирске их оборот за первые полгода 2017-го вырос на 24%. Неоценимый плюс пекарен — цена. Средний чек в некоторых пекарнях Новосибирска не превышает 100 рублей. Единственная проблема, подходящих помещений для пекарен становится все меньше. Вдобавок к этому, большая часть проходных мест уже распределена.

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