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08:39 (мск), источник: Tengrinews

Курс нацвалюты перешагнул отметку в 343 тенге за доллар

Курс закрытия торгов составил 343,35 тенге за доллар по итогам утренних торгов 4 октября на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

ЦБ: $ 57.9375   +0.12 € 67.9839   +0.08 ММВБ: $ 57.9000   -0.01 € 68.0550   +0.12
Источник: Tengrinews

По итогам утренних торгов 3 октября стоимость одного доллара составляла 342,21, дневных торгов — 342,6 тенге.

Средневзвешенный курс нацвалюты по итогам утренних торгов 4 октября составил 343,21 тенге за доллар. Первая сделка дневных торгов прошла по цене 342,95 тенге за доллар, что и является минимальной ценой. Максимальная стоимость составила 343,40 тенге за доллар. Объем торгов достиг 36,600 миллиона долларов.

Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 342,4−344,5 тенге за доллар.

Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.53 по времени Астаны составила 55,69 доллара за баррель.

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