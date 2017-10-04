Курс нацвалюты перешагнул отметку в 343 тенге за доллар
Курс закрытия торгов составил 343,35 тенге за доллар по итогам утренних торгов 4 октября на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Курс закрытия торгов составил 343,35 тенге за доллар по итогам утренних торгов 4 октября на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По итогам утренних торгов 3 октября стоимость одного доллара составляла 342,21, дневных торгов — 342,6 тенге.
Средневзвешенный курс нацвалюты по итогам утренних торгов 4 октября составил 343,21 тенге за доллар. Первая сделка дневных торгов прошла по цене 342,95 тенге за доллар, что и является минимальной ценой. Максимальная стоимость составила 343,40 тенге за доллар. Объем торгов достиг 36,600 миллиона долларов.
Цена на нефть марки Brent по состоянию на 10.53 по времени Астаны составила 55,69 доллара за баррель.