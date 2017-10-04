Проект бюджета на 2018−2020 годы внесен на рассмотрение в заксобрание Прикамья

Это первый проект бюджета подготовленный под руководством нового губернатора Максима Решетникова. Доходы бюджета в 2018 году запланированы в размере 115,6 млрд рублей, в 2019 — 118,9 млрд рублей, в 2020-м — 122,8 млрд рублей. Большую часть доходов составят поступления по налогам на прибыль и имущество организаций и по налогу на доходы физлиц.

Расходы в 2018 году составят 121,5 млрд рублей, в 2019-м — 128 млрд, в 2020-м — 128,6 млрд рублей. Более 70% расходов направлено на социальные статьи бюджета.

Бюджет сохранит свой дефицитный характер. Его дефицит составит 5,9, 9 и 5,7 млрд рублей в 2018-м, 2019-м и 2020-м годах соответственно. Для обеспечения сбалансированности бюджета краевое правительство предполагает использовать кредиты банков.