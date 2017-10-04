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08:36 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Проект бюджета на 2018−2020 годы внесен на рассмотрение в заксобрание Прикамья

ПЕРМЬ, 4 октября, ФедералПресс. В заксобрание внесен проект бюджета регионального бюджета на 2018 и плановый период 2019—2020 годов, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Это первый проект бюджета подготовленный под руководством нового губернатора Максима Решетникова. Доходы бюджета в 2018 году запланированы в размере 115,6 млрд рублей, в 2019 — 118,9 млрд рублей, в 2020-м — 122,8 млрд рублей. Большую часть доходов составят поступления по налогам на прибыль и имущество организаций и по налогу на доходы физлиц.

Расходы в 2018 году составят 121,5 млрд рублей, в 2019-м — 128 млрд, в 2020-м — 128,6 млрд рублей. Более 70% расходов направлено на социальные статьи бюджета.

Бюджет сохранит свой дефицитный характер. Его дефицит составит 5,9, 9 и 5,7 млрд рублей в 2018-м, 2019-м и 2020-м годах соответственно. Для обеспечения сбалансированности бюджета краевое правительство предполагает использовать кредиты банков.

Руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников отметил, что сократилось число госпрограмм: с 22 до 14. С 2018 года бюджетные инвестиции будут распределяться в соответствии с адресной инвестиционной программой, их объем вырастет. «Размер инвестиций в объекты государственной собственности в 2018 году составит 6,8 млрд руб., что на 30% больше, чем в первоначальном бюджете на 2017 год», — приводит издание слова Постникова.

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