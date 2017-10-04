Узбекистан до конца года рассчитывает принять свыше 2,5 млн туристов
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Узбекистан по итогам 2017 года планирует принять свыше 2,5 миллиона туристов, сообщает корреспондент Sputnik.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Узбекистан по итогам 2017 года планирует принять свыше 2,5 миллиона туристов, сообщает корреспондент Sputnik.
Эти данные были озвучены в ходе заседания, посвященного дальнейшему развитию туризма, которое провел накануне Шавкат Мирзиёев.
«Для активизации привлечения туристического потока необходимо разработать специальные программы для туристов по каждому направлению, то есть из Европы, Азии и других континентов, увеличивать количество чартерных рейсов и поездок по железной дороге, всесторонне изучать опыт зарубежных стран с развитым туризмом, продвигать внутренний туризм, совершенствовать туристические объекты, улучшать качество обслуживания», — отметил глава государства.
Мирзиёев также дал поручения руководителям соответствующих комитетов, министерств и ведомств по превращению туризма в не только сезонный, но и круглогодичный источник дохода, укреплению взаимосвязей с зарубежными партнерами, эффективному применению новых методов и подходов в привлечении туристов, подготовке проектов соответствующих решений по рассмотренным вопросам.
Кроме того, разработаны и осуществляются комплексные меры по организации гостевых домов на территории Бостанлыкского, Паркентского и
Профильные министерства и ведомства ведут подготовку отдельных программ по таким направлениям, как медицинский, рекреационный, агро- и экотуризм.