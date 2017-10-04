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08:51 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан до конца года рассчитывает принять свыше 2,5 млн туристов

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Узбекистан по итогам 2017 года планирует принять свыше 2,5 миллиона туристов, сообщает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik

Эти данные были озвучены в ходе заседания, посвященного дальнейшему развитию туризма, которое провел накануне Шавкат Мирзиёев.

За 9 месяцев Узбекистан посетили около 1,8 миллиона туристов, что на 17% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Также на 17% вырос и экспорт туристических услуг, достигший 1,8 миллиарда долларов.

«Для активизации привлечения туристического потока необходимо разработать специальные программы для туристов по каждому направлению, то есть из Европы, Азии и других континентов, увеличивать количество чартерных рейсов и поездок по железной дороге, всесторонне изучать опыт зарубежных стран с развитым туризмом, продвигать внутренний туризм, совершенствовать туристические объекты, улучшать качество обслуживания», — отметил глава государства.

Мирзиёев также дал поручения руководителям соответствующих комитетов, министерств и ведомств по превращению туризма в не только сезонный, но и круглогодичный источник дохода, укреплению взаимосвязей с зарубежными партнерами, эффективному применению новых методов и подходов в привлечении туристов, подготовке проектов соответствующих решений по рассмотренным вопросам.

Сегодня в стране реализуется ряд программ по развития кластерного туризма. В частности, в Бухаре и Самарканде осуществляется работа по созданию круглосуточных турзон «Древняя Бухара» и «Самарканд-сити» площадью в 10 гектаров каждая.

Кроме того, разработаны и осуществляются комплексные меры по организации гостевых домов на территории Бостанлыкского, Паркентского и Ахангаран-Ангренского туристических кластеров в Ташкентской области. Аналогичные отдельных туристические зоны также планируется создать в Ташкенте, Ургенче и Ферганской области.

Профильные министерства и ведомства ведут подготовку отдельных программ по таким направлениям, как медицинский, рекреационный, агро- и экотуризм.

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