Составлен список дорог, которые отремонтируют по заявкам новосибирцев
Больше всего голосов набрала дорога на ул. Первомайская.
Больше всего голосов набрала дорога на ул. Первомайская.
В Новосибирске подвели итоги
Напомним, с 18 сентября по 2 октября новосибирцы могли выбрать те участки автомагистралей, которые, по их мнению, необходимо включить в план ремонта на 2018 год.
Как сообщили в департаменте транспорта мэрии г. Новосибирска, тройка лидеров народного голосования (в процентном соотношении от всех участников опроса) выглядит так:
Отдельно итоги подводились и по каждому району города. Так, в Дзержинском и Калининском районах больше всего голосов горожан набрали участки на улице Чемпионской (в районе домов №№ 2, 3−35). В Центральном округе — участок улицы Дачной (от ул. Дмитрия Донского до ул. Михаила Перевозчикова). В Октябрьском районе самой ухабистой названа ул. Волочаевская (от Гусинобродского шоссе до ул. Татьяны Снежиной, в районе дома № 51). В Ленинском районе — Троллейная (от ул. Широкой до ул. Плахотного). В Кировском по мнению новосибирцев в план ремонта пора бы включить ул. Мира (от пересечения с ул. Ватутина до ул. Аникина).
Как ранее обещали в мэрии, мнение новосибирцев учтут при составлении плана ремонта дорог на будущий год. Выбранные путем голосования на муниципальном портале участки включат в этот список.