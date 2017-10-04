Составлен список дорог, которые отремонтируют по заявкам новосибирцев

В Новосибирске подвели итоги экспресс-опроса, который проводился на муниципальном портале города Новосибирска в рамках проекта «Выбери дорогу для ремонта».

Напомним, с 18 сентября по 2 октября новосибирцы могли выбрать те участки автомагистралей, которые, по их мнению, необходимо включить в план ремонта на 2018 год.

Как сообщили в департаменте транспорта мэрии г. Новосибирска, тройка лидеров народного голосования (в процентном соотношении от всех участников опроса) выглядит так:

Ул. Первомайская (в районе домов №№ 198, 202,) — 54,2%;.

Ул. Мира (от пересечения с ул. Ватутина до ул. Аникина) — 53,3%;.

Ул. Чемпионская (в районе домов №№ 2, 3−35) — 50,9%.

Отдельно итоги подводились и по каждому району города. Так, в Дзержинском и Калининском районах больше всего голосов горожан набрали участки на улице Чемпионской (в районе домов №№ 2, 3−35). В Центральном округе — участок улицы Дачной (от ул. Дмитрия Донского до ул. Михаила Перевозчикова). В Октябрьском районе самой ухабистой названа ул. Волочаевская (от Гусинобродского шоссе до ул. Татьяны Снежиной, в районе дома № 51). В Ленинском районе — Троллейная (от ул. Широкой до ул. Плахотного). В Кировском по мнению новосибирцев в план ремонта пора бы включить ул. Мира (от пересечения с ул. Ватутина до ул. Аникина).