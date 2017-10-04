В Перми сокращают водителей трамваев и троллейбусов
В «Пермгорэлектротрансе» объяснили это изменениями в организации движения транспорта.
В «Пермгорэлектротрансе» объяснили это изменениями в организации движения транспорта.
В Перми сокращают водителей трамваев и троллейбусов. Фотографии приказа об увольнении 65 человек появились недавно в социальных сетях. В «Пермгорэлектротрансе» уменьшение числа работников объяснили изменениями в организации движения транспорта.
«В городе запланирована организация пересадочной маршрутной сети и синхронизация разных маршрутов между собой таким образом, чтобы транспортные единицы не следовали на одних и тех же участках друг за другом без пассажиров, а были равномерно распределены по всей сети. Это позволит снизить убытки предприятия и более эффективно распределить подвижной состав на линии», — рассказали в организации.
Сейчас в штате предприятия работает около 600 водителей. При пересмотре сети и расписаний сократят 30 водителей трамваев и 35 — троллейбусов. В «Пермгорэлектротрансе» пояснили, что сокращение персонала происходит в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ.