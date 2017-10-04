В Перми сокращают водителей трамваев и троллейбусов. Фотографии приказа об увольнении 65 человек появились недавно в социальных сетях. В «Пермгорэлектротрансе» уменьшение числа работников объяснили изменениями в организации движения транспорта.

«В городе запланирована организация пересадочной маршрутной сети и синхронизация разных маршрутов между собой таким образом, чтобы транспортные единицы не следовали на одних и тех же участках друг за другом без пассажиров, а были равномерно распределены по всей сети. Это позволит снизить убытки предприятия и более эффективно распределить подвижной состав на линии», — рассказали в организации.