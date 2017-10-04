Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Власти предложили новые праздничные дни вместо четырех январских
Матвиенко начала заседание Совфеда с заявления об угрозе России
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
Гагарина полностью обнажилась для обложки сингла
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
В РФ экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Порошенко: Производить Porsche без украинцев невозможно
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
20Референдум в Каталонии
09:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми сокращают водителей трамваев и троллейбусов

В «Пермгорэлектротрансе» объяснили это изменениями в организации движения транспорта.

В Перми сокращают водителей трамваев и троллейбусов. Фотографии приказа об увольнении 65 человек появились недавно в социальных сетях. В «Пермгорэлектротрансе» уменьшение числа работников объяснили изменениями в организации движения транспорта.

«В городе запланирована организация пересадочной маршрутной сети и синхронизация разных маршрутов между собой таким образом, чтобы транспортные единицы не следовали на одних и тех же участках друг за другом без пассажиров, а были равномерно распределены по всей сети. Это позволит снизить убытки предприятия и более эффективно распределить подвижной состав на линии», — рассказали в организации.

Сейчас в штате предприятия работает около 600 водителей. При пересмотре сети и расписаний сократят 30 водителей трамваев и 35 — троллейбусов. В «Пермгорэлектротрансе» пояснили, что сокращение персонала происходит в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Пропавшие во Владимирской области грибники найдены мёртвыми
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
ВКС РФ ликвидировали командование террористов «Джебхат-ан-Нусра»
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Фонд Кадырова поможет беженцам Мьянмы
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь