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09:31 (мск), источник: PROUFU.ru

Долгостроями Башкирии займется региональный оператор

Правительство республики намерено решать проблемы обманутых дольщиков с помощью регионального оператора, задачей которого станет привлечение инвесторов к достройке проблемных объектов.

Созданием регионального оператора в республике будет руководить Госкомитет по строительству и архитектуре.

Как сообщил руководитель Администрации Главы РБ Владимир Нагорный, новых застройщиков планируют привлекать к завершению долгостроев в рамках масштабных инвестиционных проектов. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в республиканском парламенте.

Согласно условиям договора о реализации инвестпроектов, инвестор без торгов получает от правительства землю под новое строительство, а за это передает определенное количество квартир (обычно не менее 10% от общей жилой площади построенных домов) в своем проекте обманутым дольщикам.

Отметим, что на данный момент в Башкирии около 29 проблемных объектов, а в реестре обманутых дольщиков числятся 3,5 тысячи человек.

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