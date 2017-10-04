Долгостроями Башкирии займется региональный оператор
Правительство республики намерено решать проблемы обманутых дольщиков с помощью регионального оператора, задачей которого станет привлечение инвесторов к достройке проблемных объектов.
Правительство республики намерено решать проблемы обманутых дольщиков с помощью регионального оператора, задачей которого станет привлечение инвесторов к достройке проблемных объектов.
Созданием регионального оператора в республике будет руководить Госкомитет по строительству и архитектуре.
Как сообщил руководитель Администрации Главы РБ Владимир Нагорный, новых застройщиков планируют привлекать к завершению долгостроев в рамках масштабных инвестиционных проектов. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в республиканском парламенте.
Согласно условиям договора о реализации инвестпроектов, инвестор без торгов получает от правительства землю под новое строительство, а за это передает определенное количество квартир (обычно не менее 10% от общей жилой площади построенных домов) в своем проекте обманутым дольщикам.
Отметим, что на данный момент в Башкирии около 29 проблемных объектов, а в реестре обманутых дольщиков числятся 3,5 тысячи человек.