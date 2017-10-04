Долгостроями Башкирии займется региональный оператор

Созданием регионального оператора в республике будет руководить Госкомитет по строительству и архитектуре.

Как сообщил руководитель Администрации Главы РБ Владимир Нагорный, новых застройщиков планируют привлекать к завершению долгостроев в рамках масштабных инвестиционных проектов. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в республиканском парламенте.

Согласно условиям договора о реализации инвестпроектов, инвестор без торгов получает от правительства землю под новое строительство, а за это передает определенное количество квартир (обычно не менее 10% от общей жилой площади построенных домов) в своем проекте обманутым дольщикам.