Проект бюджета Волгоградской области на следующий год рассмотрят на две недели позже обычного

Изменения предусматривают перенесение сроков внесения в региональный парламент администрацией Волгоградской области проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Если ранее главный финансовый документ региона нужно было представлять на рассмотрение областной Думы не позднее 15 октября, то теперь, принимая во внимание максимальный срок, установленный Бюджетным кодексом РФ, — не позднее 1 ноября.