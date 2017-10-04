Проект бюджета Волгоградской области на следующий год рассмотрят на две недели позже обычного
Комитет областной Думы по бюджету на своём заседании рассмотрел поправки в региональный закон о бюджетном процессе.
Комитет областной Думы по бюджету на своём заседании рассмотрел поправки в региональный закон о бюджетном процессе.
Изменения предусматривают перенесение сроков внесения в региональный парламент администрацией Волгоградской области проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Если ранее главный финансовый документ региона нужно было представлять на рассмотрение областной Думы не позднее 15 октября, то теперь, принимая во внимание максимальный срок, установленный Бюджетным кодексом РФ, — не позднее 1 ноября.
Участники заседания поддержали предлагаемые поправки и приняли решение рекомендовать областной Думе принять законопроект во втором окончательном чтении, с учётом одобренных поправок.