Банки направят в 2018 году на кредитование жилья по программе адресного субсидирования Br426 млн

Источник: БЕЛТА

Согласно документу, кредиты на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается гражданами за счет субсидий, будут выдаваться Беларусбанком, Белагропромбанком, БПС-Сбербанком и Белинвестбанком. В 2017 году объем кредитных ресурсов, выделяемых для этих целей Беларусбанком, составит Br80 млн, Белагропромбанком — Br75 млн, БПС-Сбербанком — Br50 млн, Белинвестбанком — Br4 млн. Общий объем средств составит Br209 млн.

Объем кредитов, выдаваемых банками в 2018 году на строительство жилья, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается за счет субсидий, составит Br426 млн. Наибольшие суммы будут предназначаться для Минска и Минской области — по Br80,5 млн.

Как сообщалось, адресные субсидии могут предоставляться как на уплату части процентов по кредиту, так и на погашение основного долга.

Так, размер субсидии на уплату части процентов для семей с тремя несовершеннолетними детьми будет равняться ставке рефинансирования плюс 2%, с четырьмя и более несовершеннолетними детьми — ставка рефинансирования плюс 3%, с тремя и более детьми до 23 лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, — ставке рефинансирования плюс 2%.