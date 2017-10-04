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09:25 (мск), источник: БЕЛТА

Банки направят в 2018 году на кредитование жилья по программе адресного субсидирования Br426 млн

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банки направят в 2018 году на кредитование жилья по программе адресного субсидирования Br426 млн. Это следует из постановления Совета Министров от 29 сентября 2017 года № 728, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Согласно документу, кредиты на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается гражданами за счет субсидий, будут выдаваться Беларусбанком, Белагропромбанком, БПС-Сбербанком и Белинвестбанком. В 2017 году объем кредитных ресурсов, выделяемых для этих целей Беларусбанком, составит Br80 млн, Белагропромбанком — Br75 млн, БПС-Сбербанком — Br50 млн, Белинвестбанком — Br4 млн. Общий объем средств составит Br209 млн.

Объем кредитов, выдаваемых банками в 2018 году на строительство жилья, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается за счет субсидий, составит Br426 млн. Наибольшие суммы будут предназначаться для Минска и Минской области — по Br80,5 млн.

Как сообщалось, адресные субсидии могут предоставляться как на уплату части процентов по кредиту, так и на погашение основного долга.

Так, размер субсидии на уплату части процентов для семей с тремя несовершеннолетними детьми будет равняться ставке рефинансирования плюс 2%, с четырьмя и более несовершеннолетними детьми — ставка рефинансирования плюс 3%, с тремя и более детьми до 23 лет, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, — ставке рефинансирования плюс 2%.

Семьям с четырьмя и более детьми основной долг будет погашен на 100%, с тремя совместно проживающими детьми в возрасте до 23 лет — на 95%, детям-сиротам — на 35%; молодым семьям при рождении одного и двух детей — 10% и 20% соответственно.

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