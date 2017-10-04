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09:58 (мск), источник: Ежедневник.by

Поезда РЖД в обход Украины пойдут в ноябре

Движение пассажирских поездов на построенном в обход Украины участке Журавка — Миллерово запланировано с 15 ноября. Об этом во вторник сообщают РИА Новости со ссылкой на Юго-восточную железную дорогу России.

Источник: Ежедневник.by

Отмечается, что в связи с вводом в эксплуатацию участка Журавка — Сохрановка — Боченково с 15 ноября изменяется маршрут следования пассажирских поездов: № 4 Москва-Кисловодск, № 12 Москва-Анапа, № 30 Москва-Новороссийск, № 36 С. -Петербург-Адлер, № 104 Москва-Адлер, № 144 Москва-Кисловодск.

По данным ЮВЖД, все эти поезда будут следовать по участку Журавка — Миллерово. Также по нему будут курсировать поезда № 146/202 Москва-Назрань/Адлер, № 102 Москва-Адлер, № 3 Кисловодск-Москва, № 11 Анапа-Москва, № 29 Новороссийск-Москва, № 35 Адлер-Санкт- Петербург, № 103 Адлер-Москва, № 145/201 Назрань/Адлер-Москва, № 101 Адлер-Москва.

По новому участку будут курсировать поезда, следующие транзитом по территории обслуживания Юго-восточной железной дороги.

В начале августа в России построили железную дорогу в обход Украины.

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