Поезда РЖД в обход Украины пойдут в ноябре
Движение пассажирских поездов на построенном в обход Украины участке Журавка — Миллерово запланировано с 15 ноября. Об этом во вторник сообщают РИА Новости со ссылкой на
Движение пассажирских поездов на построенном в обход Украины участке Журавка — Миллерово запланировано с 15 ноября. Об этом во вторник сообщают РИА Новости со ссылкой на
Отмечается, что в связи с вводом в эксплуатацию участка Журавка — Сохрановка — Боченково с 15 ноября изменяется маршрут следования пассажирских поездов: № 4
По данным ЮВЖД, все эти поезда будут следовать по участку Журавка — Миллерово. Также по нему будут курсировать поезда № 146/202 Москва-Назрань/Адлер, № 102
По новому участку будут курсировать поезда, следующие транзитом по территории обслуживания
В начале августа в России построили железную дорогу в обход Украины.