В столице объявили об отключениях воды
Перебои в подаче воды коснутся жителей дома № 12, расположенного по улице Волунтарилор. Прекращение подачи воды пройдет с 9:00 до 21:00.
Перебои в подаче воды коснутся жителей дома № 12, расположенного по улице Волунтарилор. Прекращение подачи воды пройдет с 9:00 до 21:00.
Кроме того, воды лишатся жители улиц Язулуй, 111, 26 (включая номера с дробью); на улице Соколень, 1418 (включая номера с дробью) и на улице Георге Мадан, 4650 (включая номера с дробью). Там отключение продлится с 9:00 до 17:00.
Жителям столицы, где планируются отключения, советуют запастись необходимым количеством воды на время отключения.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам 022−25−66−66 или 022−85−77−77.