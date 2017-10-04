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10:40 (мск), источник: Actualitati.md

В столице объявили об отключениях воды

Перебои в подаче воды коснутся жителей дома № 12, расположенного по улице Волунтарилор. Прекращение подачи воды пройдет с 9:00 до 21:00.

Источник: Actualitati.md

Кроме того, воды лишатся жители улиц Язулуй, 111, 26 (включая номера с дробью); на улице Соколень, 1418 (включая номера с дробью) и на улице Георге Мадан, 4650 (включая номера с дробью). Там отключение продлится с 9:00 до 17:00.

Жителям столицы, где планируются отключения, советуют запастись необходимым количеством воды на время отключения.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам 022−25−66−66 или 022−85−77−77.

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