В столице объявили об отключениях воды

Кроме того, воды лишатся жители улиц Язулуй, 111, 26 (включая номера с дробью); на улице Соколень, 1418 (включая номера с дробью) и на улице Георге Мадан, 4650 (включая номера с дробью). Там отключение продлится с 9:00 до 17:00.