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10:59 (мск), источник: Восток Медиа

До конца года в Хабаровском крае сдадут ещё два доходных дома

Первая такая постройка в Бикинском районе оказалась востребованной.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае до конца года введут в эксплуатацию два «доходных» дома в дополнение к тому, который построили в Бикинском районе. Постройки для граждан с невысокими доходами, которые не могут позволить себе аренду по рыночным ценам, оказались популярными среди врачей, учителей, молодых специалистов.

Новостройки такого типа появятся в сёлах Датта и Чумикан Ванинского и Тугуро-Чумиканского районов. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, списками очередников и размером арендной платы занимаются органы местного самоуправления.

«Хабаровский край успешно выполняет программу по строительству арендного жилья. Она востребована. Вкупе с другими формами господдержки это направление является приоритетным для закрепления и привлечения в регион трудовых кадров, молодёжи. Таким образом мы стимулируем жилищное строительство в отдалённых от центра территориях. Крупные стройки у нас сосредоточены в основном вокруг Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Очевидно, что и в дальнейшем географию жилищного строительства в регионе надо расширять», — сказал губернатор региона Вячеслав Шпорт.

В следующем году на эти цели из краевого бюджета муниципалитеты смогут получить около 20 миллионов рублей. Главным условием выделения субсидии станет наличие 10% собственного финансирования.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первое в регионе жильё для людей, доход которых не позволяет им снимать жилплощадь по рыночной цене, обещали сдать в конце октября 2016 года. Позже срок окончания строительства сдвинулся на месяц, однако здание сдали в эксплуатацию только в декабре.

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