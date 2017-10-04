До конца года в Хабаровском крае сдадут ещё два доходных дома
Первая такая постройка в Бикинском районе оказалась востребованной.
Первая такая постройка в Бикинском районе оказалась востребованной.
В Хабаровском крае до конца года введут в эксплуатацию два «доходных» дома в дополнение к тому, который построили в Бикинском районе. Постройки для граждан с невысокими доходами, которые не могут позволить себе аренду по рыночным ценам, оказались популярными среди врачей, учителей, молодых специалистов.
Новостройки такого типа появятся в сёлах Датта и Чумикан Ванинского и
«Хабаровский край успешно выполняет программу по строительству арендного жилья. Она востребована. Вкупе с другими формами господдержки это направление является приоритетным для закрепления и привлечения в регион трудовых кадров, молодёжи. Таким образом мы стимулируем жилищное строительство в отдалённых от центра территориях. Крупные стройки у нас сосредоточены в основном вокруг Хабаровска и
В следующем году на эти цели из краевого бюджета муниципалитеты смогут получить около 20 миллионов рублей. Главным условием выделения субсидии станет наличие 10% собственного финансирования.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», первое в регионе жильё для людей, доход которых не позволяет им снимать жилплощадь по рыночной цене, обещали сдать в конце октября 2016 года. Позже срок окончания строительства сдвинулся на месяц, однако здание сдали в эксплуатацию только в декабре.