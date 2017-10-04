Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Марина Седых из Иркутска, заработавшая за год 553 млн руб. (фото)
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Без белья и в колготках: полная модель Грэм покорила Сеть - СМИ
СМИ: секретная ракета «Алабуга» РФ напугала Запад
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
В РФ экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Порошенко: Производить Porsche без украинцев невозможно
«Убогое зрелище» — эксперт о докладе ООН по Крыму
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
20Референдум в Каталонии
09:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Подготовка к отопительному сезону в Новосибирской области полностью завершена

НОВОСИБИРСК, 4 октября, ФедералПресс. Новосибирская область готова к отопительному сезону. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

На данный момент к отопительному сезону готовы 15,7 тысячи жилых домов, 1234 котельных, 4078 км тепловых сетей, 10,4 тыс. км водопроводных сетей. Капитально отремонтировано 113 отопительных котлов, 99,5 км тепловых сетей, 119 км водопроводных сетей.

Также Ростехнадзор приобрел 42 установки химводоподготовки и три источника резервного энергоснабжения в Здвинском и Мошковском районе. Все новое оборудование уже установлено и готово к работе. Топлива запасено 194,6 тысяч тонн.

Отметим, что в этом году на подготовку к зиме выделено 2,4 миллиона, еще 135 миллионов выделено на формирование аварийного запаса. Также муниципальным образованиям региона выделено 856 миллионов на оплату задолженностей.

В столице Новосибирской области отопительный сезон начался с 18 сентября. Все идет согласно графику, ведется ежедневный мониторинг. В большей части региона сезон начался с 15 сентября.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Благоустройство Михайловской набережной завершится к концу октября
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
ВКС РФ ликвидировали командование террористов «Джебхат-ан-Нусра»
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Каталония провозгласит независимость региона в ближайшие дни
Фонд Кадырова поможет беженцам Мьянмы
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Обсуждаем самый дорогой Renault Kaptur: онлайн-трансляция Что представляет собой Renault Kaptur? Стоит ли переплачивать 60 тысяч рублей за версию Extreme? Ищем ответ по итогам тестов в Азербайджане и Москве. А вы задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Стало известно, почему закрыли «Секс в большом городе 3» Актрису Ким Кэтролл обвинили в срыве съемок третьей части фильма по популярному сериалу
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь