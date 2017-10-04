Подготовка к отопительному сезону в Новосибирской области полностью завершена

На данный момент к отопительному сезону готовы 15,7 тысячи жилых домов, 1234 котельных, 4078 км тепловых сетей, 10,4 тыс. км водопроводных сетей. Капитально отремонтировано 113 отопительных котлов, 99,5 км тепловых сетей, 119 км водопроводных сетей.

Также Ростехнадзор приобрел 42 установки химводоподготовки и три источника резервного энергоснабжения в Здвинском и Мошковском районе. Все новое оборудование уже установлено и готово к работе. Топлива запасено 194,6 тысяч тонн.

Отметим, что в этом году на подготовку к зиме выделено 2,4 миллиона, еще 135 миллионов выделено на формирование аварийного запаса. Также муниципальным образованиям региона выделено 856 миллионов на оплату задолженностей.