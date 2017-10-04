Инженер, врач для работы в колонии, машинист и другие — новые вакансии в Башкирии с зарплатой до 100 тысяч

Как сообщили в ведомстве, в Чишминском ООО «Башкир-агроинвест», на зарплату в 100 тысяч рублей может рассчитывать тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, категории В, С, D, E, F, с опытом работы. Предоставляется жилье на время посевных и уборочных работ, а также материальная помощь в особых случаях.

Этому же предприятию требуется тракторист В, С, D, E, F с опытом работы для работы в Чишмах. Зарплата — 70 тысяч рублей, материальная помощь в особых случаях, соцпакет.

Работа опытного моториста (машиниста) по ремонту двигателей в Чишмах оценивается на предприятии «Башкир-агроинвест» в 50 тысяч рублей ежемесячно. Предусмотрена оплата аренды жилья, соцпакет.

ООО «ГП Дорстрой-Уфа» требуется главный инженер в сфере строительства автомобильных дорог. Заработная плата — 50 тысяч рублей. Необходим опыт работы не менее шести лет. Предусмотрены транспортные льготы, путевки в детский лагерь, санаторно-курортное лечение.

Филиалу ООО «Корпорация ИМС» в Уфе для работы в районе Крайнего Севера требуется инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике в нефтегазовой отрасли. Необходим опыт работы не менее года.

Уфимскому отделению самарского ПИИ «Желдорпроект Поволжья» требуется главный специалист отдела пути и станций. Квотируемое рабочее место для трудоустройства инвалидов. Опыт работы в проектировании железной дороги — не менее пяти лет. Обязательное знание программ ЕАСУКП, Kaprem, ЕАСУКД. Заработная плата — 43 600 рублей.

Для работы в Октябрьском акционерной компании «ОЗНА» требуется инженер по наладке и испытаниям. Зарплата — 60 тысяч рублей. Специализация — пусконаладочные работы насосного оборудования. Стаж — не менее трех лет.

В Салавате ИК-16 УФСИН России по Башкортостану требуется врач для приема больных из числа осужденных. Зарплата — 47 тысяч рублей. Требования к кандидату — отслуживший в армии, категория годности по военному билету «А» или «Б» при наличии справки из ОВК, здоровый образ жизни.