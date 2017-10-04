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10:55 (мск), источник: ТАСС

Производитель электроники и светотехники построит под Новосибирском завод за 650 млн руб

Общая площадь предприятия составит 25 тыс. кв. м, что позволит гарантировать 250 новых рабочих мест.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Группа компаний IEK за 650 млн рублей построит в Новосибирской области новый завод, который разместится на территории промышленно-логистического парка. Об этом в среду на заседании международного форума индустриально-парковых проектов InPark-2017 сообщил член совета директоров группы компаний IEK Валерий Адлюков.

«До того, как выйти в Новосибирск, мы осмотрели несколько регионов России, включая Урал, Дальний Восток и Сибирь. Остановились мы в итоге на Новосибирске, потому что здесь оперативно смогли выполнить все наши условия. На первом этапе мы вложим в строительство завода 483 млн рублей, его общая площадь составит 25 тыс. кв. м, что позволит гарантировать 250 новых рабочих мест», — отметил Адлюков.

В Новосибирской области компания планирует в течение ближайших 4−5 месяцев оформить всю проектную документацию и через два года запустить завод на полную мощность. Уже имеющуюся производственную площадку в городе Бердске Новосибирской области компания IEK планирует закрыть, а производство перенести на новую площадку. Плановый объем итоговых инвестиций в строительство комплекса составит 650 млн рублей.

История группы компаний IEK началась в 1999 году. Сейчас IEK — один из ведущих российских производителей электротехнической и IT продукции.

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