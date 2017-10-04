Производитель электроники и светотехники построит под Новосибирском завод за 650 млн руб
Общая площадь предприятия составит 25 тыс. кв. м, что позволит гарантировать 250 новых рабочих мест.
Общая площадь предприятия составит 25 тыс. кв. м, что позволит гарантировать 250 новых рабочих мест.
НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Группа компаний IEK за 650 млн рублей построит в Новосибирской области новый завод, который разместится на территории
«До того, как выйти в Новосибирск, мы осмотрели несколько регионов России, включая Урал, Дальний Восток и Сибирь. Остановились мы в итоге на Новосибирске, потому что здесь оперативно смогли выполнить все наши условия. На первом этапе мы вложим в строительство завода 483 млн рублей, его общая площадь составит 25 тыс. кв. м, что позволит гарантировать 250 новых рабочих мест», — отметил Адлюков.
В Новосибирской области компания планирует в течение ближайших 4−5 месяцев оформить всю проектную документацию и через два года запустить завод на полную мощность. Уже имеющуюся производственную площадку в городе Бердске Новосибирской области компания IEK планирует закрыть, а производство перенести на новую площадку. Плановый объем итоговых инвестиций в строительство комплекса составит 650 млн рублей.
История группы компаний IEK началась в 1999 году. Сейчас IEK — один из ведущих российских производителей электротехнической и IT продукции.