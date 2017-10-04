В Приморье выявили очередную нелегальную гостиницу
В центре внимания экспертов оказалась гостиница «Марина» во Владивостоке.
В центре внимания экспертов оказалась гостиница «Марина» во Владивостоке.
Специалисты Приморского края обнаружили очередную нелегальную гостиницу в рамках мониторинга коллективных средств размещения, принимающих китайских туристов. На этот раз в центре внимания территориального отдела миграционного контроля УМВД России оказалась гостиница «Марина» во Владивостоке.
О существовании отеля в неприметном двухэтажном здании практически невозможно догадаться — ни вывески, ни информации в
«Обычно именно такие, как они себя позиционируют, гостиницы и привлекают внимание нашей комиссии. Если уполномоченные туристские компании отражают такой отель в качестве коллективного средства размещения, указанного в приглашении для китайской туристской группы, а широкой информации о данном средстве размещения нет ни в СМИ, ни в сети интернет, мы принимаем решение выехать на место, посмотреть, как расселяются группы, проверить соблюдаются ли гостиницей правила постановки иностранных граждан на миграционный учет», — отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.
В темном вестибюле отеля «Марина» как раз ждет расселения очередная группа китайских туристов. Как только в помещение входят представители закона, администрация гостиницы исчезает под предлогом приглашения владельца организации. Из обслуживающего персонала в отеле остается только один гражданин Китая, не говорящий
По словам экспертов, случай с «Мариной» — не единичный. Комиссия регулярно проводит выезды, результатом которых становится внушительный штраф для гостиницы и жесткие санкционные меры для недобросовестных туркомпаний.
«Если в процессе выезда обнаруживается, что проживающие в гостинице иностранные граждане в соответствии с российским законодательством не поставлены на миграционный учет по месту пребывания именно в данном коллективном средстве размещения, мы проводим работу по привлечению лица, осуществляющего прием группы, к административной ответственности. Минимальный штраф за нелегальное размещение иностранцев составляет 400 тысяч рублей за каждый выявленный случай», — отметил
Также ряд санкций к нарушителям применяют Роспотребнадзор, Управление МВД России по Приморскому краю и другие структуры.