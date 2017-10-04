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10:53 (мск), источник: АиФ Владивосток

В Приморье выявили очередную нелегальную гостиницу

В центре внимания экспертов оказалась гостиница «Марина» во Владивостоке.

Специалисты Приморского края обнаружили очередную нелегальную гостиницу в рамках мониторинга коллективных средств размещения, принимающих китайских туристов. На этот раз в центре внимания территориального отдела миграционного контроля УМВД России оказалась гостиница «Марина» во Владивостоке.

О существовании отеля в неприметном двухэтажном здании практически невозможно догадаться — ни вывески, ни информации в интернет-источниках.

«Обычно именно такие, как они себя позиционируют, гостиницы и привлекают внимание нашей комиссии. Если уполномоченные туристские компании отражают такой отель в качестве коллективного средства размещения, указанного в приглашении для китайской туристской группы, а широкой информации о данном средстве размещения нет ни в СМИ, ни в сети интернет, мы принимаем решение выехать на место, посмотреть, как расселяются группы, проверить соблюдаются ли гостиницей правила постановки иностранных граждан на миграционный учет», — отметил директор департамента туризма Приморья Константин Шестаков.

В темном вестибюле отеля «Марина» как раз ждет расселения очередная группа китайских туристов. Как только в помещение входят представители закона, администрация гостиницы исчезает под предлогом приглашения владельца организации. Из обслуживающего персонала в отеле остается только один гражданин Китая, не говорящий по-русски. Общее состояние гостиницы, отсутствие в номерах даже минимальных удобств и несоблюдение на территории всей организации элементарных санитарных норм явно демонстрирует нелегальность осуществления «Мариной» гостиничной деятельности. Однако в процессе диалога с присутствующей здесь же представительницей туркомпании, осуществляющей прием группы, выясняется, что китайские безвизовые туристы в данном отеле размещаются регулярно.

Интересно, что на просьбы сотрудников департамента туризма и миграционной службы прибыть на место лично и прокомментировать сложившуюся ситуацию, владелец гостиницы не реагирует, но в телефонном разговоре обещает в кратчайшие сроки предоставить в департамент туризма Приморья все необходимые документы, подтверждающие законность своей деятельности.

По словам экспертов, случай с «Мариной» — не единичный. Комиссия регулярно проводит выезды, результатом которых становится внушительный штраф для гостиницы и жесткие санкционные меры для недобросовестных туркомпаний.

«Если в процессе выезда обнаруживается, что проживающие в гостинице иностранные граждане в соответствии с российским законодательством не поставлены на миграционный учет по месту пребывания именно в данном коллективном средстве размещения, мы проводим работу по привлечению лица, осуществляющего прием группы, к административной ответственности. Минимальный штраф за нелегальное размещение иностранцев составляет 400 тысяч рублей за каждый выявленный случай», — отметил специалист-эксперт отдела миграционного контроля УМВД России по Приморскому краю Яков Натасов.

Также ряд санкций к нарушителям применяют Роспотребнадзор, Управление МВД России по Приморскому краю и другие структуры.

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