Россия предложила для производства узбекских автомобилей площадку GM в Петербурге

Речь, прежде всего, идет об организации сборочного производства автомобилей GM Uzbekistan в России. После ряда переговоров для этих целей российской стороной предложено рассмотреть производственную площадку General Motor в Санкт-Петербурге.
Совместно с группами «Газ», «Камаз» и «УАЗ» прорабатываются совместные планы по локализации производств как в Узбекистане, так и в России.
Группа «Газ» также заинтересована в организации совместного сборочного производства своих автомобилей, в том числе микроавтобусов, на Самаркандском автомобильном заводе или иной площадке, рекомендованной правительством Узбекистана.
ПАО «Камаз» интересует возможность организации крупноузловой сборки техники в нашей стране, в том числе и через локализацию отдельных узлов и элементов шасси Камаз, а также использования надстроек ООО «Узавтотрейлер».
На встрече с узбекскими партнерами обсуждались также вопросы организации комплексной поставки сельскохозяйственной техники в Узбекистан, создания системы комплексного сервиса и снабжения запасными частями тракторов, организации центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации эксплуатационного и обслуживающего персонала, а также возможности организации производства сельскохозяйственных тракторов на базе узбекских предприятий.