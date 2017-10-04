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11:31 (мск), источник: Kommersant.uz

Россия предложила для производства узбекских автомобилей площадку GM в Петербурге

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров обсудил в Ташкенте возможность организации сборочного производства автомобилей АК «Узавтосаноат» в России. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Источник: Kommersant.uz

Речь, прежде всего, идет об организации сборочного производства автомобилей GM Uzbekistan в России. После ряда переговоров для этих целей российской стороной предложено рассмотреть производственную площадку General Motor в Санкт-Петербурге.

Совместно с группами «Газ», «Камаз» и «УАЗ» прорабатываются совместные планы по локализации производств как в Узбекистане, так и в России.

Группа «Газ» также заинтересована в организации совместного сборочного производства своих автомобилей, в том числе микроавтобусов, на Самаркандском автомобильном заводе или иной площадке, рекомендованной правительством Узбекистана.

ПАО «Камаз» интересует возможность организации крупноузловой сборки техники в нашей стране, в том числе и через локализацию отдельных узлов и элементов шасси Камаз, а также использования надстроек ООО «Узавтотрейлер».

На встрече с узбекскими партнерами обсуждались также вопросы организации комплексной поставки сельскохозяйственной техники в Узбекистан, создания системы комплексного сервиса и снабжения запасными частями тракторов, организации центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации эксплуатационного и обслуживающего персонала, а также возможности организации производства сельскохозяйственных тракторов на базе узбекских предприятий.

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