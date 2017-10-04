Россия предложила для производства узбекских автомобилей площадку GM в Петербурге

Источник: Kommersant.uz

Речь, прежде всего, идет об организации сборочного производства автомобилей GM Uzbekistan в России. После ряда переговоров для этих целей российской стороной предложено рассмотреть производственную площадку General Motor в Санкт-Петербурге.

Совместно с группами «Газ», «Камаз» и «УАЗ» прорабатываются совместные планы по локализации производств как в Узбекистане, так и в России.

Группа «Газ» также заинтересована в организации совместного сборочного производства своих автомобилей, в том числе микроавтобусов, на Самаркандском автомобильном заводе или иной площадке, рекомендованной правительством Узбекистана.

ПАО «Камаз» интересует возможность организации крупноузловой сборки техники в нашей стране, в том числе и через локализацию отдельных узлов и элементов шасси Камаз, а также использования надстроек ООО «Узавтотрейлер».