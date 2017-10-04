Курс валют: Молдавский лей продолжает свой рост
Согласно официальному курсу Нацбанка на сегодня, 4 октября, молдавский лей укрепил свои позиции по отношению к американской валюте на два бана, а у евро 0,11 бана.
Согласно официальному курсу Нацбанка на сегодня, 4 октября, молдавский лей укрепил свои позиции по отношению к американской валюте на два бана, а у евро 0,11 бана.
Таким образом, стоимость доллара составит 17,5868 лея, а евро — 20,6750 лея (-0,11 бана).
Обменный курс других, наиболее популярных иностранных валют в Молдове будет выглядеть следующим образом: 0,6587 лея за 1 гривну, 4,5036 лея за румынский лей и 0,3034 лея за 1 российский рубль.