Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бастрыкин отправит российские компании на нары
Раскрыт секрет внешней привлекательности
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
53-летняя Моника Беллуччи снимется в фильме ужасов «Некромант»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
26-летняя жена Краско рассказала об интеллекте Собчак - СМИ
СМИ: жена Аршавина показала условия жизни семьи
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
В РФ экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10:38 (мск), источник: Actualitati.md

Курс валют: Молдавский лей продолжает свой рост

Согласно официальному курсу Нацбанка на сегодня, 4 октября, молдавский лей укрепил свои позиции по отношению к американской валюте на два бана, а у евро 0,11 бана.

ЦБ: $ 57.9375   +0.12 € 67.9839   +0.08 ММВБ: $ 57.8550   -0.04 € 68.0400   -0.01
Источник: Actualitati.md

Таким образом, стоимость доллара составит 17,5868 лея, а евро — 20,6750 лея (-0,11 бана).

Обменный курс других, наиболее популярных иностранных валют в Молдове будет выглядеть следующим образом: 0,6587 лея за 1 гривну, 4,5036 лея за румынский лей и 0,3034 лея за 1 российский рубль.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Проливной дождь и грозы: На Молдову опять надвигается непогода
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
ВКС РФ ликвидировали командование террористов «Джебхат-ан-Нусра»
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Суд в Греции постановил выдать США россиянина Винника
Фонд Кадырова поможет беженцам Мьянмы
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок Телеканал НТВ приступил к работе над новым детективным проектом с участием именитых актеров
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
Реновация по-питерски: будет ли московский сценарий?
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь