Почти 8 млрд рублей направила иркутская таможня в бюджет России с начала 2017 года
Иркутская таможня с января по сентябрь 2017 года перечислила в федеральный бюджет 7 млрд 958 млн рублей.
Иркутская таможня с января по сентябрь 2017 года перечислила в федеральный бюджет 7 млрд 958 млн рублей.
Как 4 октября сообщила
Заместитель начальника таможни Елена Цветкова отмечает: «Таможенные платежи являются важнейшим регулятором внешнеэкономической деятельности и обеспечивают значительную часть государственных доходов. Иркутская таможня стабильно занимает одну из лидирующих позиций по объему перечислений в федеральный бюджет среди сибирских таможенных органов».