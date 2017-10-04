Почти 8 млрд рублей направила иркутская таможня в бюджет России с начала 2017 года

Как 4 октября сообщила пресс-служба учреждения, плановое задание по перечислению таможенных платежей выполнено на 117%. Платежи по импорту за 9 месяцев составили 5 млрд 629 млн рублей; платежи по экспорту — 2 млрд 174 млн рублей. Таможенные сборы и иные платежи составили 155 млн рублей, из которых утилизационный сбор при ввозе в Иркутскую область транспортных средств из-за рубежа — 5 млн рублей; штрафы и прочие неналоговые доходы — 19 млн рублей.