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10:35 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В районе имени Лазо ликвидируют очередь на жилье

Квартир построят больше, чем нужно детям-сиротам.

Источник: РИА "Новости"

Два дома для детей-сирот будут сданы в поселке Переяславка-2 района имени Лазо в ноябре нынешнего года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

С начала 90-х годов в районе не построено ни одного многоквартирного дома, так что проект — долгожданный. Инвестор построил два новых дома, а также выкупил здание бывшей воинской части, которая здесь располагалась, провел реконструкцию. И в следующем году здесь тоже будут праздновать новоселья. В итоге предполагается сдать 243 квартиры. В очереди на получение жилья стоят 164 детей-сирот. Так что все они получат отдельные благоустроенные квартиры.

Понятно, что детям, у которых нет родителей, нужно самим зарабатывать на жизнь. Смогут ли они найти работу в поселке, который находится в нескольких км от райцентра?

 — В бывшем военном городке строится физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором потребуется около 30 специалистов, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава муниципального района имени Лазо Владимир Сорокин.

— А в ближайшее время здесь будет построен комплекс по производству индейки. Инвесторы намерены именно в Переяславке-2 возвести административное здание. Здесь же, будет располагаться инкубатор. Стоимость проекта — около 4 миллиардов рублей. Так что рабочих мест будет создано много. Три производственные площадки планируется расположить на сопке Медовая, между поселком Хор и Переяславкой, еще четыре, включая завод по переработке индюшатины, — в Хоре. Получена комплексная экспертиза объектов, так что строительство начнется в следующем году. Пуск первой очереди — 2018 год. — Остальные квартиры будут предоставлены молодым специалистам- врачам, педагогам, — сообщил Владимир Сорокин. — Чтобы улучшить сообщение с райцентром и соседними населенными пунктами, мы планируем отремонтировать дороги. Это важно еще и потому, что рядом с поселком нарезаны 145 земельных участков для многодетных семей.

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