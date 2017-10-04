В районе имени Лазо ликвидируют очередь на жилье
Квартир построят больше, чем нужно
Квартир построят больше, чем нужно
Два дома для
С начала 90-х годов в районе не построено ни одного многоквартирного дома, так что проект — долгожданный. Инвестор построил два новых дома, а также выкупил здание бывшей воинской части, которая здесь располагалась, провел реконструкцию. И в следующем году здесь тоже будут праздновать новоселья. В итоге предполагается сдать 243 квартиры. В очереди на получение жилья стоят 164
Понятно, что детям, у которых нет родителей, нужно самим зарабатывать на жизнь. Смогут ли они найти работу в поселке, который находится в нескольких км от райцентра?
— В бывшем военном городке строится
— А в ближайшее время здесь будет построен комплекс по производству индейки. Инвесторы намерены именно в Переяславке-2 возвести административное здание. Здесь же, будет располагаться инкубатор. Стоимость проекта — около 4 миллиардов рублей. Так что рабочих мест будет создано много. Три производственные площадки планируется расположить на сопке Медовая, между поселком Хор и Переяславкой, еще четыре, включая завод по переработке индюшатины, — в Хоре. Получена комплексная экспертиза объектов, так что строительство начнется в следующем году. Пуск первой очереди — 2018 год. — Остальные квартиры будут предоставлены молодым специалистам- врачам, педагогам, — сообщил Владимир Сорокин. — Чтобы улучшить сообщение с райцентром и соседними населенными пунктами, мы планируем отремонтировать дороги. Это важно еще и потому, что рядом с поселком нарезаны 145 земельных участков для многодетных семей.