В районе имени Лазо ликвидируют очередь на жилье

Источник: РИА "Новости"

Два дома для детей-сирот будут сданы в поселке Переяславка-2 района имени Лазо в ноябре нынешнего года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

С начала 90-х годов в районе не построено ни одного многоквартирного дома, так что проект — долгожданный. Инвестор построил два новых дома, а также выкупил здание бывшей воинской части, которая здесь располагалась, провел реконструкцию. И в следующем году здесь тоже будут праздновать новоселья. В итоге предполагается сдать 243 квартиры. В очереди на получение жилья стоят 164 детей-сирот. Так что все они получат отдельные благоустроенные квартиры.

Понятно, что детям, у которых нет родителей, нужно самим зарабатывать на жизнь. Смогут ли они найти работу в поселке, который находится в нескольких км от райцентра?

— В бывшем военном городке строится физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором потребуется около 30 специалистов, — сказал ИА «Хабаровский край сегодня» глава муниципального района имени Лазо Владимир Сорокин.