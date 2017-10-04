Энергомеханический завод, лишившись оборудования, заплатил 2,3 млн сотрудникам

Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 4 октября, 44 исполнительных производства на общую сумму в 2,3 миллиона рублей были возбуждены отделом в Невском районе в отношении ОАО «Энергомеханический завод». Предприятие, которое в Северной столице считалось крупнейшим по производству высоковольтного электротехнического оборудования, с начала 2017 года не платило сотрудникам зарплату.

Так как на счетах предприятия оказалось недостаточно средств для выплаты долгов, приставы арестовали офисную технику ОАО.

Если бы завод не смог выполнить обязательства, то ее бы продали на торгах. Также УФССП был наложен запрет на регистрационные действия грузовых автомобилей.

После этого руководство организации нашло денежные средства для оплаты труда своих сотрудников. Производства окончены фактическим исполнением.