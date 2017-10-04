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11:06 (мск), источник: Фонтанка

Энергомеханический завод, лишившись оборудования, заплатил 2,3 млн сотрудникам

Приставам Петербурга пришлось принять принудительные меры по исполнительному листу о задолженности по зарплате, чтобы предприятие Северной столицы начало платить своим работникам. Больше сорока сотрудников, наконец, получили свои деньги.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 4 октября, 44 исполнительных производства на общую сумму в 2,3 миллиона рублей были возбуждены отделом в Невском районе в отношении ОАО «Энергомеханический завод». Предприятие, которое в Северной столице считалось крупнейшим по производству высоковольтного электротехнического оборудования, с начала 2017 года не платило сотрудникам зарплату.

Так как на счетах предприятия оказалось недостаточно средств для выплаты долгов, приставы арестовали офисную технику ОАО.
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Если бы завод не смог выполнить обязательства, то ее бы продали на торгах. Также УФССП был наложен запрет на регистрационные действия грузовых автомобилей.

После этого руководство организации нашло денежные средства для оплаты труда своих сотрудников. Производства окончены фактическим исполнением.

Напомним, что в начале года предприятие заявляло в СМИ о том, что перепрофилирует деятельность и на участке в Невском районе, где ранее располагались его мощности, займется возведением жилья.

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