Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бастрыкин отправит российские компании на нары
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
На ВГТРК подали в суд из-за программы Андрея Малахова
Суд вынес приговор автору видео с убийством Героя России
ИГ показала видео с двумя захваченными в Сирии «солдатами РФ»
Путин о Каталонии: мы переживаем, но это не наше дело Москва надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума, заявил президент
Хилькевич, Петров и зарубежные звезды: как прошел ComicCon 2017
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
В РФ экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Вера Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
10:39 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге на три недели закроют улицу на Уралмаше

В Екатеринбурге МУП «Водоканал» закроет движение по улице Коммунистическая.

«Ограничения, связанные с подключением к сетям холодного водоснабжения жилого дома, продлятся с 7 по 29 октября. Специалисты направят движение транспорта по улицам Индустрии, Новаторов, Восстания, Ломоносова», — сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга.

Напомним, что с 7 по 23 октября движение по Макаровскому мосту будет перекрыто.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
ОНФ призвал челябинскую мэрию искать другие формы "оптимизации" детских спортшкол
Лавров обвинил США в смертельно опасных провокациях
«Русская» реклама обнаружилась в ключевых для Трампа штатах
ВКС РФ ликвидировали командование террористов «Джебхат-ан-Нусра»
Посольство РФ в США показало фото вторжения в генконсульство
Суд в Греции постановил выдать США россиянина Винника
Фонд Кадырова поможет беженцам Мьянмы
СМИ: бывшая актриса обвинила Полански в изнасиловании
Спорт
В Лас-Вегас, но не в Пхенчхан: в среду открывается сезон НХЛ 101-й по счету сезон Национальной хоккейной лиги стартует в среду четырьмя матчами
Авто
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл В России начался выпуск байков, которые позиционируются как «самое современное средство передвижения». Об этом сообщил глава Роснано Анатолий Чубайс
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок Телеканал НТВ приступил к работе над новым детективным проектом с участием именитых актеров
Недвижимость
В Крыму могут ввести налог на койко-место
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Москва ужесточает контроль над тратой денег дольщиков
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь