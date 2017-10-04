В Екатеринбурге на три недели закроют улицу на Уралмаше
В Екатеринбурге МУП «Водоканал» закроет движение по улице Коммунистическая.
В Екатеринбурге МУП «Водоканал» закроет движение по улице Коммунистическая.
«Ограничения, связанные с подключением к сетям холодного водоснабжения жилого дома, продлятся с 7 по 29 октября. Специалисты направят движение транспорта по улицам Индустрии, Новаторов, Восстания, Ломоносова», — сообщили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга.
Напомним, что с 7 по 23 октября движение по Макаровскому мосту будет перекрыто.