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10:36 (мск), источник: NewsKo

На набережной Камы приступили к облицовке подземного пешеходного перехода

Переход будет выполнен в одном стиле со спуском от Соборной площади. Для облицовки используется гранит такого же цвета, как для центральной лестницы.

Кроме того, на ремонтируемом участке уже полностью обновлено покрытие променада, в ближайшее время подрядная организация приступит к монтажу восьми смотровых балконов.

Переход будет выполнен в одном стиле со спуском от Соборной площади. Для облицовки используется гранит такого же цвета, как для центральной лестницы. Кроме того, на ремонтируемом участке уже полностью обновлено покрытие променада, в ближайшее время подрядная организация приступит к монтажу восьми смотровых балконов.

«Основной массив работ по капитальному ремонту участка набережной от спуска с Соборной площади до Коммунального моста сосредоточен именно на подземном переходе с улицы Попова, — сообщили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми. — Здесь устроены лестницы, отремонтированы внутренние стены, ведется монтаж освещения, облицовка лестничных маршей и входных групп гранитом».

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