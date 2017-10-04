На набережной Камы приступили к облицовке подземного пешеходного перехода

Кроме того, на ремонтируемом участке уже полностью обновлено покрытие променада, в ближайшее время подрядная организация приступит к монтажу восьми смотровых балконов.

Переход будет выполнен в одном стиле со спуском от Соборной площади. Для облицовки используется гранит такого же цвета, как для центральной лестницы. Кроме того, на ремонтируемом участке уже полностью обновлено покрытие променада, в ближайшее время подрядная организация приступит к монтажу восьми смотровых балконов.