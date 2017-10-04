Кондратьев: Сделать всё Нижнее озеро до ЧМ-2018 невозможно

Источник: Калининград.Ru

— До ЧМ-2018 навряд ли успеем. Мы форсировали первую часть, прилегающую к фан-зоне. Но по второму участку объёмные работы, их невозможно закончить к чемпионату. Но во второй половине года рассчитываем сделать всё озеро целиком. Есть такие намерения и цель, — сказал Кондратьев.

Сейчас мэрия согласовывает с КБ «Стрелка» варианты покрытия пешеходных дорожек, перенос освещения ближе к воде и другие технологические особенности. Все изменения обещают вынести на общественные обсуждения.

В августе МКУ «Калининградская служба заказчика» заключила контракт с ООО «Чистоград ПМК» на благоустройство Нижнего озера (в границах улиц Пролетарской, Сергеева, Шевченко и набережной Маринеско). Стоимость контракта — 35,8 млн рублей, срок — до 1 декабря 2017 года.