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11:54 (мск), источник: Калининград.Ru

Кондратьев: Сделать всё Нижнее озеро до ЧМ-2018 невозможно

Благоустройство Нижнего озера от второго моста до улицы Черняховского планируют начать после матчей ЧМ-2018. Об этом рассказал и.о. главы комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев после оперативного совещания во вторник, 3 октября.

Источник: Калининград.Ru

— До ЧМ-2018 навряд ли успеем. Мы форсировали первую часть, прилегающую к фан-зоне. Но по второму участку объёмные работы, их невозможно закончить к чемпионату. Но во второй половине года рассчитываем сделать всё озеро целиком. Есть такие намерения и цель, — сказал Кондратьев.

Сейчас мэрия согласовывает с КБ «Стрелка» варианты покрытия пешеходных дорожек, перенос освещения ближе к воде и другие технологические особенности. Все изменения обещают вынести на общественные обсуждения.

В августе МКУ «Калининградская служба заказчика» заключила контракт с ООО «Чистоград ПМК» на благоустройство Нижнего озера (в границах улиц Пролетарской, Сергеева, Шевченко и набережной Маринеско). Стоимость контракта — 35,8 млн рублей, срок — до 1 декабря 2017 года.

Проект предусматривает ремонт подпорных стенок, пешеходных дорожек, спусков и ступеней, лестниц из брусчатки, входных групп и смотровых площадок, а также укрепление откосов. В порядок приведут тротуар у памятного знака лётчикам эскадрильи «Нормандия — Неман», сиденья у спуска и на смотровых площадках, бетонные и металлические ограждения, установят урны и скамейки, высадят деревья и кустарники.

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