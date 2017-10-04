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10:36 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму готовы создать глубоководный морской порт-хаб

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. В Керчи в будущем неизбежно создание морского глубоководного транспортного порта-хаба, сообщил РИА Новости министр экономического развития Крыма Андрей Мельников.

Источник: РИА Новости

По мнению министра, с запуском моста через Керченский пролив открываются новые перспективы для развития крымских портов, в том числе как логистических центров, особенно для Керчи.

«Это задача даже не ближайшего пятилетия. Но то, что в Крыму будет морской транспортный хаб с глубоководным портом, я уверен. Это задача, которая диктуется развитием международной торговли. И лучшее место для такого проекта — порты города Керчи», — сказал Мельников в интервью РИА Новости.

Другие крымские порты, по его словам, с течением времени будут адаптированы под пассажирские перевозки вдоль побережья и развития яхтенных марин.

«С точки зрения региона, у которого длинная береговая линия, — это эволюционный путь. Здесь важна скорость, себестоимость перевозки одного пассажира. Я уверен, что на горизонте в пять лет, режим пассажирских морских перевозок, по крайне мере на южном берегу Крыма, станет коммерчески оправданным», — сказал министр.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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